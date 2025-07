MP da França investiga X, de Musk, por suposta fraude e adulteração de dados

A- A+

O Ministério Público de Paris anunciou, nesta sexta-feira, 11, a abertura de uma investigação policial sobre suposta adulteração de dados e fraude envolvendo a X, a plataforma de mídia social de Elon Musk. O inquérito será conduzido por uma unidade da polícia francesa.



A investigação analisa dois supostos crimes: adulteração organizada do funcionamento de um sistema automatizado de processamento de dados e extração fraudulenta organizada de dados, segundo o comunicado publicado, que não fornece mais detalhes. De acordo com a nota, a ação tem como alvo "tanto a plataforma quanto as pessoas", diz, sem citar o nome de Musk.

O Ministério Público afirmou que age no caso com base em informações que duas pessoas forneceram em janeiro à sua unidade de crimes cibernéticos.

Veja também