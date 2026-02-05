Qui, 05 de Fevereiro

MP denuncia dono da Ultrafarma e auditores por esquema de corrupção na Secretaria da Fazenda de SP

Segundo o Gedec, Sidney Oliveira tinha conhecimento dos atos de corrupção, que causaram prejuízo milionário aos cofres públicos

Uma das lojas da Ultrafarma, rede paulistana de farmáciasUma das lojas da Ultrafarma, rede paulistana de farmácias - Foto: Divulgação

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciou o empresário Sidney Oliveira, dono da rede Ultrafarma, e outras seis pessoas que participaram de um esquema criminoso dentro da Secretaria da Fazenda (Sefaz). Sidney é acusado de corromper auditores fiscais para garantir a liberação acelerada e inflada de créditos tributários, em um esquema que pode ter custado aos cofres públicos mais de R$ 327 milhões apenas em benefícios indevidos à sua rede de farmácias.

A acusação formal é um desdobramento da Operação Ícaro e detalha como o empresário Sidney Oliveira, auxiliado por seu diretor fiscal Rogério Barbosa Caraça e pela assistente Jane Gonçalves do Nascimento, pagou propinas vultosas aos então auditores fiscais Artur Gomes da Silva Neto e Alberto Toshio Murakami entre os anos de 2021 e 2025.

De acordo com a investigação, o objetivo do grupo era obter o ressarcimento acelerado e irregular de créditos de ICMS por Substituição Tributária (ICMS-ST), além de inflar os valores a serem devolvidos pelo Fisco.

A operacionalização do esquema contava com o suporte técnico de Fatima Regina Rizzardi e Maria Hermínia de Jesus Santa Clara, que atuavam como "funcionárias" dos auditores, manipulando arquivos digitais e utilizando certificados digitais da própria Ultrafarma para protocolar os pedidos de restituição.

Artur Neto, que ocupava cargo de supervisão na Sefaz, e Alberto Murakami, lotado no posto fiscal onde a empresa fazia as solicitações, agiam para garantir o deferimento célere dos processos e a posterior venda desses créditos como ativos financeiros. Estima-se que, somente nestas operações, a Ultrafarma tenha sido beneficiada indevidamente em mais de R$ 327 milhões.

Os promotores pediram a prisão preventiva dos dois ex-auditores. Contra Alberto Murakami pesa ainda o indício de fuga para os Estados Unidos, onde a investigação localizou um imóvel de alto padrão em Maryland, avaliado em mais de US$ 1,3 milhão, o que motivou o pedido de inclusão de seu nome na Difusão Vermelha da Interpol. Para os demais denunciados, foram solicitadas medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica e a apreensão de passaportes.

Entenda a operação

A Operação Ícaro, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo, revelou um esquema de pagamento de propina a auditores fiscais tributários no Departamento de Fiscalização da Secretaria de Fazenda de São Paulo. A investigação identificou atuação destes profissionais em fraude a favor de varejistas como a rede de farmácias Ultrafarma e a Fast Shop, de eletrodomésticos e eletroeletrônicos.

De acordo com a investigação, os auditores agiam em duas frentes: eles ajudavam as empresas a furar a fila para receber créditos tributários de ICMS, acelerando processos, e, em alguns casos, inflavam o valor que a companhia tinha direito a receber. No caso de Silva Neto, foi constatado que o auditor recebeu mais de R$ 1 bilhão no pagamento de propinas.

Para garantir essa "prestação de serviços", eles recebiam pagamento de propina a título de consultoria prestada pela empresa Smart Tax, que estava registrada no nome da mãe de Silva Neto. O salto no patrimônio da empresa, que passou de R$ 411 mil em 2021 para R$ 2 bilhões em 2023 foi justamente o que despertou a atenção dos investigadores.

De acordo com os autos do Ministério Público de São Paulo, o fiscal orinetava membros da empresa em relação a pedidos de ressarcimento de ICMS-ST (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - Substituição Tributária), compilava documentos para a empresa que deveriam ser enviados à Sefaz-SP, o que agilizava o processo e, em alguns casos, era o próprio agente público responsável por autorizar a concessão do crédito.

A defesa de todos os citados foi procurada pelo GLOBO, mas não se posicionaram até a última atualização desta reportagem.

