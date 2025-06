MP do governo prevê mudança em cargos da Receita Federal com custo de R$ 12,9 milhões por ano

A- A+

Em greve, os servidores da Receita Federal foram beneficiados pela medida provisória editada pelo governo federal para substituir parte do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).



A proposta prevê a transformação de 1.821 funções gratificadas em funções comissionadas executivas, o que custará R$ 6,9 milhões em 2025 e R$ 12,9 milhões nos próximos anos. Segundo a exposição de motivos, porém, há créditos orçamentários disponíveis para absorver o impacto.



O documento afirma que a modalidade de função gratificada existe só na Receita atualmente, uma vez que os cargos dos demais órgãos da administração pública federal já foram transformados em funções comissionadas. Para efetivar a mudança, contudo, ainda é necessário um decreto com a alteração da estrutura do Ministério da Fazenda.



"Com isso, a Administração federal passa a contar com uma organização única de cargos em comissão, funções de confiança e gratificações no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo federal, independentemente do órgão, entidade, plano de cargos ou carreira, inclusive com a racionalização dos níveis remuneratórios, excetuados as Agências Reguladoras, as Instituições federais de ensino e o Banco Central do Brasil, que, devido às suas peculiaridades, não foram alcançados por essa nova composição de cargos e funções."

