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América do Sul MP do Paraguai encontra acesso secreto com porta blindada em cômodo de mansão do ex-presidente Compartimento foi encontrado atrás de uma passagem escondida e tem sistema de segurança com várias formas de autenticação, segundo a imprensa paraguaia; agentes não teriam conseguido abrir

O Ministério Público do Paraguai encerrou uma operação de busca e apreensão na mansão do ex-presidente Santiago Peña, em San Bernardino, neste domingo, sem conseguir abrir uma porta blindada descoberta em um dos cômodos da residência. Segundo o jornal paraguaio ABC Color, os promotores voltarão ao imóvel para dar continuidade às diligências, que fazem parte da investigação sobre o colapso do Ueno Bank.

Durante a operação, os agentes encontraram uma passagem escondida no fim de um corredor que dava acesso à estrutura "secreta".

De acordo com o jornal, a porta conta com um sistema de segurança de nível 7, considerado de alto grau de proteção, que exige pelo menos quatro formas diferentes de autenticação para liberar a entrada.

Entre os mecanismos de segurança estão reconhecimento facial ou da íris, impressão digital, senha numérica (PIN) e chaves do tipo multilock.

Caso Ueno Bank

O órgão realizou a operação na mansão, que fica a cerca de 50 km de Assunção, a partir das 19h (horário local) deste domingo (8). A diligência faz parte da investigação sobre o colapso do Ueno Bank, instituição que sofreu intervenção do Banco Central na semana passada e deixou aproximadamente 3 milhões de clientes sem acesso aos próprios depósitos.

Segundo a Promotoria, Peña, de 47 anos, é investigado por supostamente favorecer o banco com recursos públicos. O ex-presidente integrou o grupo controlador da instituição como acionista até 2025. A operação na residência ocorreu "pela suposta prática dos delitos de lesão de confiança, na qualidade de instigador, e administração em proveito próprio, na qualidade de autor", informou o Ministério Público em comunicado.

O caso provocou uma crise política no país. Na sexta-feira (6), Peña foi destituído da Presidência após um julgamento político acelerado no Senado, em meio a protestos multitudinários. No sábado, foi colocado em prisão preventiva em um regimento militar de Assunção. Seu vice-presidente, Pedro Alliana, assumiu o comando do país.

A investigação aponta que o Ueno Bank recebeu depósitos de entidades públicas enquanto concedia créditos considerados irregulares a empresas vinculadas aos proprietários da instituição. Na última terça-feira, o Banco Central do Paraguai (BCP) determinou a intervenção no banco por insolvência. Oito diretores da instituição estão presos.

Mansão financiada com empréstimos do banco

A residência de Peña também está sob investigação. Segundo a denúncia, em maio de 2024, o então presidente recebeu dois empréstimos do Ueno Bank, no valor total de cerca de US$ 500 mil (aproximadamente R$ 2,6 milhões, na cotação da época), para financiar a construção da mansão.

De acordo com a Promotoria, as parcelas mensais dos empréstimos equivaliam a aproximadamente US$ 38 mil (cerca de R$ 200 mil), quase seis vezes o salário de Peña como presidente.

Após assumir a Presidência, Pedro Alliana anunciou medidas para reduzir os impactos da crise sobre os clientes do banco. Neste domingo, determinou que os correntistas afetados pela intervenção não sejam cobrados por multas, encargos por mora ou juros decorrentes do problema.

"Não paguem multas, encargos por mora, nem juros decorrentes desse problema", informou Alliana em publicação na rede social X.

O novo presidente também afirmou que os depósitos já foram devolvidos a quase 1,2 milhão de correntistas, em um montante próximo de US$ 158 milhões (quase R$ 870 milhões, na cotação atual). A previsão é que o processo de restituição continue ao longo da semana.

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