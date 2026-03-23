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Justiça MP do Trabalho investiga Caixa por rebaixamento de gerentes que vetaram negócio com o Master A destituição dos cargos veio após parecer rejeitar compra de R$ 500 milhões em letras financeiras do banco agora liquidado pelo BC

O Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu um inquérito para investigar se houve rebaixamento dos três funcionários da Caixa Asset, gestora de fundos de investimento da Caixa, que vetaram o negócio com o Banco Master, em julho de 2024.

A destituição dos cargos após o veto à compra de R$ 500 milhões em letras financeiras do banco agora liquidado pelo Banco Central (BC) foi revelado pela colunista do Globo Malu Gaspar em julho de 2024.

Em um parecer sigiloso de 19 páginas obtido pela equipe da coluna, a área de renda fixa asset desaconselhou enfaticamente a operação, considerada “atípica” e “arriscada”, não só em razão do valor, considerado alto demais, como por causa do rating do banco.

Naquela época, a crise de liquidez do Master já ficava mais evidente e diante das dificuldade em captar CDBs no varejo, começava a procurar investidores para as letras financeiras, que não são seguradas pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

Vários fundos de pensão de servidores de estados e municípios compraram os ativos e agora estão na lista de credores do Master.

O parecer da área técnica da gestora deveria ter sido discutido no comitê de investimento no dia 4 de julho de 2024, mas os funcionários foram demitidos quatro dias depois.

No MPT, o inquérito investiga o rebaixamento de Leonardo Silva, Mariangela Fraga e Daniel Gracio eram gestores de fundo de investimento na Caixa Asset, braço de investimento da Caixa.

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