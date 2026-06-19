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BRASÍLIA MP faz buscas no BRB e em secretaria do governo do DF em operação que apura descontos irregulares O ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa está entre os alvos. O ex-gestor está preso

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) realiza, nesta sexta-feira, uma operação para apurar descontos indevidos na folha de pagamento de servidores do Governo do Distrito Federal (GDF). A ação atinge o Banco de Brasília (BRB), a Secretaria de Economia do DF, a empresa Pic&Pay e o Instituto de Previdência dos Servidores do DF (Iprev).

Entre os alvos, estão Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB que está preso por envolvimento na tentativa de aquisição do Banco Master pelo BRB; o ex-secretário de Economia do DF Ney Ferraz e o diretor do PicPay Eduardo Chedid Simões, de acordo com o G1. A fintech é controlada pela família Batista, da JBS.

O MP cumpre ao todo 50 mandados de busca e apreensão em Brasília, São Paulo e Curitiba. De acordo com o g1, a investigação apura se foram cometidos os seguintes crimes: lavagem de dinheiro; organização criminosa; corrupção ativa e passiva; inserção e modificação de dados em sistemas da administração pública; crime contra a economia popular; e publicidade enganosa nas relações de consumo.

Além de ser alvo da operação desta manhã, Paulo Henrique Costa é investigado por suposta participação nas fraudes do Banco Master. O inquérito aponta que ele atuou a favor da a compra do Master pelo BRB, ainda que em condições desfavoráveis ao banco que ele presidia.

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