AEROPORTOS Mpor e Anac confirmam fechamento do Santos Dumont durante cúpula do G20 O fechamento do aeroporto nos dois dias foi um pedido da Prefeitura do Rio ao Ministério da Defesa

O Ministério de Portos e Aeroportos (Mpor) e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) confirmaram nesta sexta-feira, 8, que as operações aéreas do Aeroporto Santos Dumont serão interrompidas nos dias 18 e 19 deste mês, durante a Cúpula de Chefes de Estado do G20.

O fechamento do aeroporto nos dois dias foi um pedido da Prefeitura do Rio ao Ministério da Defesa, devido às restrições na área do Museu de Arte Moderna (MAM), que sediará o encontro e fica a apenas 550 metros do Santos Dumont.

As operações comerciais das companhias aéreas deverão ser redirecionadas para o Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), de acordo com a capacidade operacional das empresas e do próprio aeroporto.

De acordo com o Mpor, a Prefeitura do Rio planejou, em coordenação com órgãos federais, a operação das vias de acesso ao Galeão para evitar transtornos de trânsito à população.



