MPPE apresenta, nesta segunda-feira (20), o Painel de Transparência dos Festejos Juninos

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) está desenvolvendo o Painel de Transparência dos Festejos Juninos, uma plataforma para dar transparência ao emprego de recursos públicos na organização de shows durante os festejos de São João. Os dados abertos ficarão à disposição da sociedade.

A ferramenta, que será apresentada nesta segunda-feira (20), reunirá dados informados espontaneamente pelas prefeituras sobre a programação das festas realizadas de 1º de abril a 31 de julho deste ano, incluindo artistas contratados e o valor dos cachês.



A apresentação será realizada às 14h, no gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça do MPPE, para representantes da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), Fundarpe, Empetur e Secretarias Estaduais de Cultura, Turismo e Lazer.

“Trata-se de uma ferramenta de incentivo ao exercício da cidadania e de apoio à gestão eficiente de recursos para o fomento ao meio cultural e desenvolvimento turístico”, explica o Procurador-Geral de Justiça de Pernambuco, Marcos Carvalho.



A iniciativa é coordenada, no MPPE, pelo Centro de Apoio Operacional em Defesa do Patrimônio Público. Tem o apoio do Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público de Contas e da Associação de Controladores Municipais.