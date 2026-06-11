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MPS MPS lança curso gratuito para capacitação em compensação previdenciária Formação a distância é voltada para servidores e gestores dos regimes próprios de previdência e oferece certificado gratuito ao final

O Ministério da Previdência Social (MPS), por meio do Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social (DRPPS), lançou um novo curso gratuito voltado à operacionalização da compensação previdenciária. A iniciativa é realizada em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e tem como objetivo ampliar a qualificação técnica de profissionais que atuam na área.

A capacitação é destinada principalmente a servidores responsáveis pela operação do sistema de compensação previdenciária, gestores previdenciários e profissionais da União, estados e municípios. O curso dá continuidade às ações de formação promovidas pelo ministério após o sucesso da capacitação "Introdução à Compensação Previdenciária", lançada em novembro de 2025.

Segundo o MPS, o curso anterior ultrapassou a marca de 5 mil inscritos e já emitiu mais de 3,5 mil certificados, demonstrando a demanda por qualificação na área.

As aulas são oferecidas na modalidade de ensino a distância (EAD), por meio da plataforma da Escola Virtual de Governo, permitindo acesso gratuito a participantes de todo o país. Ao concluir a formação, os alunos recebem certificado.

Com a nova capacitação, o Ministério da Previdência Social busca fortalecer a gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) e aprimorar a atuação dos profissionais envolvidos nos processos de compensação previdenciária.

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