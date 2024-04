A- A+

LANÇAMENTO MPT-PE lança revista em quadrinhos educativa que traz como tema o Polo Gesseiro de Pernambuco Periódico faz parte do projeto MPT em Quadrinhos, coordenado pelo seccional do Espírito Santo, que já editou mais de 70 revistas com os mais diversos temas de interesse do órgão ministerial e distribuiu mais de cinco milhões de exemplares em todo o Brasil

O Ministério Público do Trabalho em Pernambuco (MPT-PE) lançou, oficialmente, na manhã desta sexta-feira (19), na sede da instituição, no bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife, a revista em quadrinhos educativa “Gesseiros: ‘Neve’ no Sertão do Araripe”. O periódico faz parte do projeto MPT em Quadrinhos, coordenado pelo seccional do Espírito Santo, que já editou mais de 70 revistas com os mais diversos temas de interesse do órgão ministerial e distribuiu mais de cinco milhões de exemplares em todo o Brasil.

A revista, com foco no polo gesseiro, traz a história da inspeção de uma equipe do MPT a uma empresa fabricante de gesso para saber se ela conseguiu atender as solicitações de readequação que recebeu em fiscalização anterior, destacando a necessidade de as empresas assegurarem um ambiente de trabalho seguro e saudável.

Na abertura do evento, a procuradora-chefe do MPT-PE, Ana Carolina Lima Vieira, afirmou que o MPT, desde 2012, vem mantendo esforços para publicar e distribuir as revistas como uma forma lúdica e pedagógica de divulgar não só atuação da instituição em diversas áreas temáticas em que trabalha e atua, mas também todas as questões que envolvem o mundo do trabalho, como o combate ao trabalho de crianças e adolescentes.

“Agora, minha alegria de finalmente publicarmos uma revistinha sobre o trabalho que é desenvolvido ao longo de mais de dez anos na área do Sertão do Araripe. Aqui eu falo, na verdade, extremamente comovida pelo orgulho de ser, ainda, junto com minha colega Amanda, a procuradora que oficia naquela região”, destacou a procuradora, que acumula a chefia do MPT-PE com o ofício de Petrolina.

Ana Carolina também falou sobre as dificuldades encontradas no Polo Gesseiro no que diz respeito às condições de trabalho. “Não só uma consciência de que tudo é natural, de que a precarização é algo que faz parte do trabalho hodierno quando não deveria, a gente também encontra uma quantidade de acidentes de trabalho incrível e uma subnotificação absurda”, lembrou.

A procuradora também listou uma série de medidas do MPT-PE para melhorar a situação dos trabalhadores do Sertão do Araripe, além do trabalho de fiscalização das calcinadoras, mineradoras e plaqueiras. “O MPT não se resume a atividade fiscalizatória, à atividade repressiva. Antes de tudo, o MPT é um interlocutor social, e é com muito sucesso e resultado que estamos desempenhando essas atividades naquela localidade”, afirmou.

No ano passado, o MPT-PE realizou diversas audiências públicas voltadas para o combate ao trabalho de crianças e adolescentes naquela região - que já apresentam problemas respiratórios e de coluna -, e que desistem dos estudos por conta do cansaço. Além disso, de acordo com Ana Carolina, todas as condenações auferidas por meio de ações civis públicas foram destinadas a medidas transformadoras na região, como a construção da primeira Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Sertão, inaugurada às vesperas da pandemia de covid-19.

“É com muita alegria que divulgo que nós, durante muitos anos, através de uma associação chamada Abac, mantivemos e custeamos o tratamento de crianças com transtorno de toda aquela região”, disse ela, acrescentando que o MPT-PE também mantém a ONG Servos, que cuida de crianças vulneráveis. O MPT adquiriu, ainda, um arco cirúrgico para o Hospital das Medianeiras, que vai possibilitar, pela primeira vez, cirurgias complexas naquela região. “É isso que é o Ministério Público do Trabalho, é promover cidadania, saúde e bem estar”, finalizou a procuradora.

Missão institucional

A procuradora do MPT-PE Tatiana Leal Bivar Simonetti, que representou o procurador-geral do Trabalho, José Ramos de Lima, disse que, com a revista, a instituição consegue construir uma história que possa falar um pouco da missão institucional do MPT em um setor econômico expressivo do Estado. “Espero que esse trabalho desperte o interesse para a gente reconhecer o potencial econômico do Estado, e lute para buscar também um reconhecimento social dessa comunidade que está ali tão envolvida desenvolvendo nosso Estado”, disse ela.

A procuradora do Trabalho e vice-coordenadora Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho e da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, Juliana Mombelle, que participou de forma virtual, afirmou que o MPT em Quadrinhos é um dos projetos mais bonitos da instituição. “Essa HQ, na verdade, é a culminância. Ela vem trazer esse lado de divulgação do trabalho tão bonito que tem sido feito em Pernambuco já há bastante tempo com resultados muito expressivos, mudando a condição de vida e de trabalho de tantas pessoas”, ressaltou.

O coordenador do Grupo de Trabalho (GT) do Gesso, Rogério Sitônio Wanderley, que também é procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho na Paraíba, fez um histórico do GT. “Com a ideia de fazer uma atuação coordenada e planejada em todo o setor, foi organizado um grupo de trabalho, realizada a primeira força-tarefa na região para fiscalizar as empresas e, posteriormente, esse grupo foi formalizado por um ato do procurador geral do trabalho em 2015”, lembrou Wanderley.

Também compuseram a mesa de honra do evento o procurador-chefe da Procuradoria do Contencioso Civil e Trabalhista da Procuradoria Geral do Estado, Felipe Vilar de Albuquerque, representando a governadora Raquel Lyra; o gestor do Grupo Interinstitucional de Prevenção de Acidentes de Trabalho da 6ª Região (Getrin6), desembargador Virgínio Henrique de Sá e Benevides; a procuradora do Trabalho em Pernambuco e coordenadora Regional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho e da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, Adriana Freitas Evangelista Gondm; e, de forma virtual, a juíza do Trabalho da Vara de Araripina, Carla Janaína Moura Lacerda.

