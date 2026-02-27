A- A+

corretores MRV abre 100 vagas para corretores autônomos no Grande Recife Credenciamento segue até o fim de fevereiro e busca reforçar equipe diante de novos lançamentos imobiliários

A MRV, empresa do grupo MRV&CO, abriu credenciamento para mais de 100 corretores autônomos interessados em atuar no mercado imobiliário em Pernambuco. As oportunidades são destinadas a municípios da Região Metropolitana do Recife e acompanham o planejamento de novos lançamentos da construtora no estado.

Somente neste ano, a empresa já lançou 500 unidades habitacionais e mantém seis empreendimentos simultaneamente em obra. Segundo o gestor comercial da MRV em Pernambuco, Bruno Malheiros, o cenário é favorável para expansão das equipes de vendas.

“Estamos vivendo um momento promissor, com a atualização dos programas estadual e nacional de moradia e o aumento da renda, impulsionado também pela isenção do Imposto de Renda. Isso amplia o acesso à casa própria e exige uma equipe robusta e qualificada para atender à demanda”, afirma.

Orientação

Para participar do credenciamento, é necessário ter afinidade com a área de vendas e marketing imobiliário, além de habilidades em negociação, prospecção de clientes e orientação sobre financiamentos e documentação. Ensino médio completo, boa comunicação e escrita são considerados diferenciais.

Para atuar como corretor é obrigatório possuir registro no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci), responsável pela regulamentação e fiscalização da profissão. A MRV informa que oferece suporte aos profissionais, com treinamentos gratuitos on-line e presenciais, além de auxílio no processo de habilitação para quem ainda não possui o registro.

O credenciamento segue até o fim de fevereiro, mas interessados podem encaminhar currículo em outros períodos. As candidaturas devem ser enviadas para o e-mail [email protected]. Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (81) 99240-8689.

