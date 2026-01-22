A- A+

Mercado MRV aposta no programa Morar Bem para investir em empreendimento em Paulista O terceiro empreendimento lançado na região soma Valor Geral de Vendas de R$ 300 milhões

Com um cenário promissor e aquecimento do setor imobiliário nacional e local, a MRV aposta no programa Morar Bem do governo do estado para investir em Paulista com a apresentação de um novo empreendimento: o Pontal do Maracaípe.

O empreendimento está enquadrado no programa estadual de incentivo à habitação e possui Valor Geral de Vendas de R$ 136.204.150,00.

“Ele completa o complexo habitacional que desenvolvemos na região. É o terceiro que lançamos, e ele vem calçado no êxito dos dois anteriores, no potencial do local e no interesse das pessoas por uma moradia de qualidade”, comenta Alessandro Almeida, diretor comercial Nordeste da MRV.

Segundo o gestor, o planejamento de investimentos acompanha o movimento de crescimento da região, que deve receber mais de nove mil novas unidades habitacionais apenas neste ano. “Estamos confiantes porque, além de um trabalho sólido, com projetos de grande adesão, houve o aumento do número de famílias aptas a obter subsídio do Minha Casa, Minha Vida, após a atualização dos valores das faixas”, analisa.

Ele será construído na Avenida Nápoles, em Fragoso, no município de Paulista. Por lá já foram entregues o Pontal de Atalaia e Pontal de Itamaracá. Juntos, os três empreendimentos somam 1.352 unidades e VGV total aproximado de R$ 300 milhões. O complexo, que faz divisa com Olinda, tem acesso aos principais terminais de ônibus, rede de serviços e comércio. Desde o primeiro lançamento no local, a MRV investiu mais de R$ 8,4 milhões em obras de infraestrutura. Com esse valor, a localidade foi transformada por meio de ampliação de rede de esgotamento sanitário, praça equipada para convivência, estrutura para ponto de ônibus, paisagismo, entre outras benfeitorias.



Sobre a MRV

Com 46 anos de mercado e o propósito de construir sonhos que transformam o mundo, a MRV é uma das cinco empresas que compõem o grupo MRV&CO. Tendo como foco empreendimentos residenciais econômicos, com preços acessíveis para um público que busca o sonho da casa própria. A companhia já entregou mais de 500 mil chaves. Hoje, mais de 1,6 milhão de pessoas vivem em um imóvel construído pela MRV.

