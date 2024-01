A- A+

EMPREENDIMENTO MRV lança aproximadamente 900 unidades e expande no Grande Recife Empresa do Grupo MRV&CO; fará lançamentos em Camaragibe e Paulista. VGV chega a R$ 200 milhões

A empresa MRV, que tem 100% dos empreendimentos enquadrados no Minha Casa, Minha Vida e algumas unidades habilitadas no Morar Bem, programa pernambucano, vai lançar em Camaragibe e Jaboatão dos Guararapes aproximadamente 900 apartamentos, com Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 200 milhões.

“Estamos em um cenário positivo e que deve seguir promissor. O setor da construção civil é um dos principais pilares econômicos e responsáveis por uma geração de renda e mão de obra antes, durante e após a construção”, comenta Alessandro Almeida, diretor Comercial da MRV no Nordeste.

Em 2023, a empresa registrou VGV de R$ 155 milhões em aproximadamente 700 unidades em empreendimentos em Camaragibe e no Paulista, na Região Metropolitana do Recife. “Um deles, inclusive, seria lançado apenas neste ano, mas avaliamos a demanda e entendemos que seria importante antecipar”, ressalta o gestor.

Os lançamentos consolidam os planos de expansão da empresa no Grande Recife. Atualmente, a MRV tem quatro canteiros de obras ativos no estado e gera 800 postos de trabalhos diretos e indiretos. “Uma de nossas prioridades é estudar a localização por entender que a mobilidade é crucial na vida das pessoas e fator decisivo na hora da compra. Por isso, buscamos áreas com acesso às principais vias e bairros e que estejam próximas aos modais de transporte”, afirma.

Além do impacto econômico, a construção dos empreendimentos também inclui investimentos em infraestrutura. Somando esses dois empreendimentos que serão lançados aos ativos, são mais de R$ 7 milhões em ações de urbanização.

O valor contempla asfaltamento de via, criação de redes sanitárias, iluminação, paisagismo, sinalização e demais estruturas de melhoria e bem-estar para os moradores do entorno.

