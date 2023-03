Construtora MRV tem lançamentos para Pernambuco em 2023: ao menos mil empregos serão gerados

A- A+

Líder em residências econômicas no Brasil, a MRV tem cinco lançamentos para Pernambuco em 2023, nos municípios do Recife, Jaboatão, Camaragibe e Paulista. A estimativa da construtora é de um faturamento de R$ 370 milhões a R$ 420 milhões que impactam na geração de valor e na arrecadação dos governos locais. A estimativa é de geração de pelo menos 1 mil empregos e lançamento de duas mil unidades, grande parte para o público com renda familiar de R$ 1,8 mil a R$ 4 mil, que pode ser beneficiado por subsídios do Minha Casa, Minha Vida.

A previsão de entrega das unidades é de 36 meses. “Toda vez que a gente fala em lançar quatro ou cinco empreendimentos, a gente movimenta uma cadeia enorme. Cada empreendimento gera em torno de 300 postos de trabalho, sejam diretos ou indiretos. A gente consegue impactar o mercado imobiliário com as vendas e os vendedores, uma proporção de 700 ou 800 corretores em cada evento de lançamento”, disse o executivo Alessandro Almeida, diretor comercial de crédito do Nordeste.

Segundo Alessandro, os empreendimentos são próximos de áreas centrais, com elasticidade das parcelas e subsídios. Pernambuco está entre um dos principais alvos de investimentos por se localizar no Nordeste, onde existe uma demanda de imóveis especialmente de pessoas com faixa de renda entre R$ 1,5 mil e R$ 2,5 mil, além da faixa etária de 25 a 35 anos.

“No Nordeste, a MRV é líder segmento econômico do mercado imobiliário, com o maior volume de vendas”, destacou Alessandro. “A participação de mercado em Pernambuco da MRV hoje está em 20%, dentro do mercado econômico. A gente está super otimista com o mercado de Pernambuco. A gente está vivendo um momento de muita incerteza, está apostando, fazendo essas renovações com muito pé no chão, investindo em tecnologia para não errar na mão, para que a gente entregue para o cliente a melhor experiência, um produto acessível”.

MEIO AMBIENTE - A MRV usa a tecnologia conhecida como parede de concreto para levantar seus imóveis. O processo facilita uma construção de forma integrada. No sistema monolítico, erguem-se, ao mesmo tempo, pilares, vigas e lajes, dando maior agilidade e eficiência. “Com esta tecnologia, a gente consegue fazer um andar por dia. Com isso, a gente consegue reduzir os custos e, consequentemente, colocar um produto mais ecológico no mercado, que gera menos resíduos e tem menos impacto ambiental”, destacou o executivo.

Também serão usadas nas obras a tecnologia BIM (Building Information Modeling) ou Modelagem da Informação da Construção. Ela permite criar, através de softwares baseados no BIM, um modelo 3D detalhado da obra. A metodologia permite uma experiência ao cliente, onde ele pode decorar o imóvel antes de recebê-lo. “A gente cria ambientes virtuais onde você pode transitar dentro do ambiente virtual, a gente consegue ter o nosso cliente dentro dessa realidade e oferece outras experiências na decoração da sua própria casa”.

