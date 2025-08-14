Qui, 14 de Agosto

tarifaço

MTE cria Câmara Nacional para acompanhar efeitos do tarifaço dos EUA sobre empregos

A portaria também prevê que a Câmara utilize as Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego para conectar trabalhadores e empregadores por meio de mesas de negociação

MTE cria Câmara Nacional para acompanhar efeitos do tarifaço dos EUA sobre empregos - Foto: Divulgação

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) criou a Câmara Nacional de Acompanhamento do Emprego, para "monitorar, analisar, fiscalizar e propor ações" para a manutenção de posto de trabalho em empresas afetadas pelas tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros.

Como mostrou a Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o acesso das empresas à linha de crédito de R$ 30 bilhões para proteger os setores afetados pela sobretaxa está condicionado à manutenção de empregos.

De acordo com portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU), a Câmara irá acompanhar diagnósticos, estudos e informações relativas ao nível de emprego nas empresas e subsetores diretamente afetados pelo tarifaço, além de suas respectivas cadeias produtivas.

A estrutura também deverá "monitorar obrigações, benefícios e demais repercussões nas folhas de pagamento das empresas e dos trabalhadores, decorrentes de pactos celebrados para preservação de empregos e mitigação dos efeitos das tarifas impostas pelo Governo dos Estados Unidos".

A portaria também prevê que a Câmara utilize a capilaridade das Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego "para articular trabalhadores e empregadores, por meio de mesas de negociação, a fim de identificar e tratar das necessidades locais das empresas direta e indiretamente atingidas pelas tarifas".

