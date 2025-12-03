MTE intensifica autuações a empregadores domésticos por falhas no repasse de empréstimo consignado

A- A+

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) intensificou as notificações e autuações contra empregadores domésticos por erros no processo de desconto e repasse do Empréstimo Consignado contratado por trabalhadores do lar. A fiscalização está revisando os recolhimentos dos últimos meses e tem identificado uma falha recorrente: o valor é descontado corretamente no recibo de pagamento, mas não é repassado na guia DAE dentro do prazo legal, que é até o dia 20 do mês seguinte. Quando isso acontece, o empregador fica sujeito a juros, encargos financeiros, multa de 30% sobre o valor não recolhido e à emissão de um Termo de Débito Salarial, que o responsabiliza diretamente pela dívida.

Segundo Mario Avelino, presidente do Portal e do Instituto Doméstica Legal, o procedimento de consignado dentro do eSocial é complexo, já que envolve registro do contrato, aplicação correta do desconto e repasse integral do valor.

“Muitos empregadores acreditam que basta descontar o valor no recibo de pagamento, mas isso não é suficiente. O repasse no DAE é obrigatório e está sendo rigidamente fiscalizado. Quem realizou o procedimento sozinho e cometeu falhas agora está recebendo notificações e pode enfrentar multas pesadas”, afirma Mario Avelino.

Avelino ressalta ainda que, quando a guia DAE não é paga no prazo, o pagamento da parcela do empréstimo — acrescido de juros — passa a ser inteiramente responsabilidade do empregador. Além disso, ao emitir uma nova guia em atraso, é preciso evitar incluir o valor do consignado que não foi repassado no prazo, para não gerar divergências no sistema. Para o especialista, a falta de apoio técnico tem levado muitos empregadores a prejuízos evitáveis, e o momento exige atenção imediata tanto para prevenir autuações quanto para regularizar pendências antes que se transformem em custos ainda maiores.

