NEGÓCIOS Mubadala quer montar grupo de franquias e mira até Outback Braço de investimento do fundo soberano de Abu Dhabi quer ampliar atuação no varejo no Brasil

O Mubadala Capital, unidade do fundo soberano de Abu Dhabi, planeja aumentar a sua carteira de varejo no Brasil, com foco em franquias internacionais de restaurantes, de acordo com uma pessoa familiarizada com os planos do fundo.

O objetivo do Mubadala é transformar a Zamp, operadora brasileira do Burger King, em um grande grupo de franquias estrangeiras que operam no país. O Outback Steakhouse é apontado como um dos vários alvos potenciais, disse uma fonte.

O Mubadala assumiu o controle da Zamp, que opera os restaurantes Burger King e Popeyes no Brasil, e negocia a licença para operar a Starbucks no país, já que a operadora anterior, SouthRock Capital, entrou com pedido de recuperação judicial. A SouthRock também administra outras marcas como Subway e Eataly no Brasil.

O fundo agora detém 38,5% das ações ordinárias da Zamp, segundo um comunicado recente. A empresa não planeja fazer nenhuma mudança imediata na gestão após assumir o controle, segundo a fonte.

Por meio da Zamp, o plano do fundo é adquirir lentamente diferentes marcas internacionais de restaurantes em dificuldades e injetar capital para reverter os resultados, disse a pessoa. A estratégia de se tornar um único grande grupo também pode ajudar a reduzir custos devido às sinergias.

O Mubadala investe “principalmente em posições de controle em empresas maduras que enfrentam alguma forma de complexidade ou dificuldade, mas onde os fundamentos comerciais subjacentes são convincentes”, segundo comunicado.

Os varejistas enfrentam dificuldades no Brasil em razão do elevado endividamento e o aumento agressivo da taxa de juros de 2% para 13,75%, elevando o custo dos empréstimos. O setor, que é muito competitivo e tem alto endividamento, está crescendo num ritmo mais lento, abrindo um número menor de lojas do que nos anos anteriores.

Ano passado, a Fitch revisou a perspectiva do rating corporativo da Zamp para negativa, citando uma volatilidade maior que o esperado na performance em meio à recuperação da economia e intensa competição no setor, o que impediu que as margens tivessem uma melhoria mais forte.

O Mubadala Capital é uma subsidiária integral do Mubadala Investment Company, fundo soberano de US$ 280 bilhões, de acordo com seu site.

O Mubadala, que investiu mais de US$ 5 bilhões no Brasil através da Mubadala Capital desde 2012, também opera ativos que vão desde a concessão de estradas à linha de metrô no país. Em outubro, fechou seu segundo fundo no Brasil com mais de US$ 710 milhões em compromissos, de acordo com comunicado da época.

Mubadala, Zamp e Outback não comentaram.

O fundo também pretende lançar uma bolsa de valores no Brasil para rivalizar com a B3, por meio de uma empresa adquirida em 2023, a Americas Trading Group, que fornece soluções tecnológicas para negociações eletrônicas. O plano é que a nova bolsa seja lançada em 2025 e tenha sede em São Paulo

