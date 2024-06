Desafio da mudança climática chega aos jogos eletrônicos

A- A+

Recolonizar uma terra devastada, conceber cidades mais limpas... O setor dos jogos eletrônicos e seus fãs, propensos a isolar-se num mundo imaginário, tentam apresentar respostas à crise ecológica.

Lançado em março de 2023 para computadores, "Terra Nil" propõe a reconstrução de um ambiente degradado até que todos os vestígios humanos desapareçam, em vez de jogos cujo objetivo é desenvolver uma cidade ou um império.

"O objetivo é mostrar aos jogadores e outros criadores que é possível criar um jogo de estratégia sem explorar o meio ambiente", disse Sam Alfred, 30 anos, um dos criadores, à AFP.

"Terra Nil" conta com mais de 300 mil jogadores segundo sua distribuidora, a americana Devolver Digital.

O estúdio sul-africano Free Lives apresenta um jogo em que os protagonistas descontaminam uma área radioativa com girassóis ou constroem viveiros de corais na Grande Barreira Australiana.

“Nossos jogos tentam reproduzir processos reais, naturais ou artificiais, de forma divertida”, explica Sam Alfred. "Isso significa simplificá-los ao extremo e tomar algumas liberdades criativas."

O criador da cidade virtual "Cities: Skylines" introduziu uma extensão mais verde para o jogo, "Green Cities", em 2017, e dois anos depois, o veterano de jogos de estratégia "Civilization VI" implementou as mudanças climáticas pela primeira vez em seus jogos. Isso provocou a indignação de alguns jogadores.

"'Green Cities' polarizou surpreendentemente o público", lembra Mariina Hallikainen, CEO do estúdio finlandês Colossal Order. "Eles nos acusaram de arruinar o jogo com a politização".

Superpoder

Para Benjamin Abraham, especialista em questões ambientais na indústria de videogames, embora os títulos atuais reproduzam parâmetros como o clima ou o aquecimento global cada vez melhor, ainda é muito difícil para os desenvolvedores incluir as decisões às vezes imprevisíveis dos humanos, como as opções políticas.

Determinados a mudar as coisas, vários criadores de jogos estabeleceram em 2019 uma divisão climática na grande associação internacional que os reúne (International Game Developers Association, IGDA).

Arnaud Fayolle, diretor artístico da Ubisoft, é um dos principais defensores desta tendência.

“Designers, vocês têm um superpoder: podem conversar com 3 bilhões de jogadores (...) e tornar problemas complexos lúdicos e divertidos”, disse Fayolle a seus colegas em março de 2023 durante uma apresentação na "Game Developers Conference", em San Francisco.

Este “grupo climático” reúne quase 1.500 profissionais da indústria, professores universitários e especialistas em ecologia e clima.

“A ideia é gerar um impacto cultural positivo em estética, narrativa, mecânica de jogo e tecnologia”, detalha Arnaud Fayolle, que se define como um “eco-ansioso”.

O termo "eco-ansiedade" foi definido pela Associação Americana de Psicologia (APA) como um medo crônico de catástrofes ambientais. O indivíduo "eco-ansioso" é aquele que está sempre temendo pelo futuro do meio ambiente e preocupado com os possíveis desastres.

Modo eco

De acordo com um estudo publicado em 2022 pelo centro de pesquisa 'Yale Program on Climate Change Communication', 70% dos jogadores americanos entrevistados dizem estar preocupados com o aquecimento global, uma percentual superior à média da população (64%).

Existem, também, soluções para reduzir a pegada de carbono de uma indústria particularmente voraz em energia.

Alguns jogos oferecem modos “eco”, que reduzem o consumo de energia dos consoles e computadores dos jogadores.

Os desenvolvedores de “Fortnite”, um dos títulos mais populares, introduziram recentemente uma atualização que diminui a qualidade dos gráficos exibidos em jogadores inativos.

Isto economiza cerca de “73 GWh por ano”, afirma a empresa Epic Games, o que equivale ao consumo anual de energia elétrica de uma cidade francesa de 30 mil habitantes.

No entanto, como recorda Benjamin Abraham, “a situação não é admirável”, apesar dos compromissos assumidos por grandes nomes do setor em 2019 com a iniciativa “Playing for the Planet”.

Segundo números compilados pelo fundador da AfterClimate, as 35 maiores empresas de jogos eletrônicos, incluindo gigantes como Microsoft e Sony, emitiram mais de 81 milhões de toneladas de CO2 em 2022, o equivalente a um país como a Bélgica. Um valor que geralmente não inclui o consumo de energia elétrica dos jogadores.

