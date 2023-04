Mudança na diretoria é primeira etapa do ajuste na Petrobras, diz Jean Paul Prates

A- A+

A mudança na estrutura das diretorias executivas anunciadas pela Petrobras é a primeira etapa das alterações que serão feitas durante a gestão de Jean Paul Prates. Na quinta-feira, a companhia anunciou a criação da diretoria de Transição Energética e Energias Renováveis, que ficará a cargo de Maurício Tolmasquim, ex-presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e ex-ministro de Minas e Energia.

— Na segunda reunião da nova diretoria executiva, foi aprovada a proposta da primeira etapa do ajuste organizacional a ser submetida ao Conselho de Administração. Com essas alterações, estamos descarbonizando o primeiro escalão da empresa através da ampliação dos escopos de algumas tradicionais diretorias técnicas associadas exclusivamente ao petróleo — disse Prates.

Em vídeo enviado ao Globo, o presidente da Petrobras explicou as mudanças nas diretorias. Citou que a área de Desenvolvimento da Produção vai incorporar o Cenpes, principal área de pesquisa da empresa. Destacou que a área de Refino vai abarcar os derivados de gás e biocomponentes:

—Haverá a gradual evolução para o biorefino e outros processos industriais e químicos mistos, além de novos produtos e marcas a serem desenvolvidos.

A nova área de Transição Energética e Energias Renováveis, que será comandada por Tolmasquim, explicou Prates, vai incorporar as atividades comerciais de gás natural e o desenvolvimento de fontes renováveis para a produção de combustíveis.

— Seguiremos com esse processo de discussão interna e aprovações no âmbito da diretoria executiva e do Conselho de Administração nos próximos dias com o objetivo de conduzir a Petrobras além do pré-sal e das novas fronteiras da Margem Equatorial.

