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Economia Mudanças na Tarifa Social colocam 16 mil consumidores em alerta em Pernambuco Beneficiários de Olinda e Jaboatão precisam atualizar cadastro para manter isenção na conta de energia

Cerca de 16 mil consumidores de baixa renda em Olinda e Jaboatão dos Guararapes podem perder o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) caso não atualizem seus dados cadastrais. O alerta foi feito pela Neoenergia Pernambuco após mudanças nas regras do programa federal, que passaram a valer em janeiro deste ano.

Segundo a distribuidora, aproximadamente 7 mil beneficiários em Olinda e outros 9 mil em Jaboatão apresentam inconsistências no cadastro que podem resultar na suspensão da gratuidade dos primeiros 80 quilowatts-hora (kWh) consumidos por mês. O número representa cerca de 14,6% dos clientes inscritos na Tarifa Social em todo o Estado que ainda precisam regularizar a situação para manter o benefício.

Com a nova regulamentação, a conta de energia deve estar em nome do responsável familiar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), de um integrante do mesmo núcleo familiar ou do beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Além disso, o endereço da unidade consumidora precisa ser exatamente o mesmo informado no CadÚnico ou, no caso dos beneficiários do BPC, junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Caso a situação não seja regularizada, os consumidores deixam de ter acesso à isenção dos primeiros 80 kWh consumidos e podem passar a desembolsar cerca de R$ 80 por mês com a conta de energia, além da Contribuição de Iluminação Pública, cujo valor varia conforme a legislação de cada município.

De acordo com a Neoenergia Pernambuco, as mudanças foram implementadas pelo Governo Federal para aumentar o controle sobre o programa e garantir que o benefício seja destinado exclusivamente às famílias que atendem aos critérios previstos na legislação. A medida também busca reduzir inconsistências cadastrais e evitar o pagamento indevido da Tarifa Social.

Para manter o benefício, os consumidores devem atualizar as informações no Cadastro Único sempre que houver mudança de endereço ou alteração na composição familiar. O procedimento é realizado nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). Já os beneficiários do BPC precisam manter os dados atualizados junto ao INSS.

Além da atualização cadastral, é necessário verificar se a titularidade da conta de energia atende às novas regras. Caso a fatura esteja em nome de outra pessoa, a troca pode ser solicitada pelos canais digitais da Neoenergia Pernambuco, como site e aplicativo, ou nas lojas de atendimento da concessionária, mediante apresentação de documento de identificação e do número da unidade consumidora.

A concessionária reforça que a regularização é simples, mas essencial para evitar a perda do benefício. A orientação é que os consumidores não deixem a atualização para a última hora, já que qualquer divergência entre os dados da conta de energia e os registros do CadÚnico ou do INSS pode impedir a manutenção da Tarifa Social e aumentar as despesas mensais das famílias beneficiadas.

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