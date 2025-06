A- A+

O WhatsApp lançou o Resumos de Mensagens, um novo recurso desenvolvido pela Meta AI que resume de forma privada as mensagens não lidas em um chat, dando aos usuários acesso às informações mais relevantes rapidamente.



A rede social de mensagens instantâneas da Meta continua implementando novos recursos para melhorar a experiência do usuário, neste caso, tornando mais fácil ficar atualizado sobre todas as conversas, mesmo em situações em que não há tempo para ler várias mensagens.

Nesse sentido, o WhatsApp lançou seu novo recurso Resumos de Mensagens, que, usando os recursos de seu assistente Meta AI, analisa mensagens não lidas em um chat, as compila e as resume, mostrando os pontos mais importantes discutidos na conversa.





Resumos com privacidade em primeiro lugar

Como a empresa destacou em um comunicado em seu blog, esta ferramenta utiliza sua tecnologia de processamento privado, que permite ao assistente Meta AI gerar um resumo sem que a Meta ou o WhatsApp acessem as mensagens dos usuários ou os resumos.

Além disso, esses resumos aparecem de forma privada para cada usuário, para que ninguém mais no chat possa ver se alguém resumiu mensagens não lidas. "Isso significa que sua privacidade está protegida o tempo todo", afirmou a empresa.

Você tem que ativá-lo primeiro

No entanto, observe que esta opção de Resumos de Mensagens, parte dos recursos de processamento privado, está desabilitada por padrão. Para utilizá-la, os usuários devem habilitá-la e acessar as configurações de Privacidade Avançada do chat para selecionar quais conversas podem ser compartilhadas com os recursos de IA.

Para obter um resumo de uma conversa, basta tocar na opção "Resumir em privado", que aparecerá acima de todas as mensagens não lidas. A Meta AI gerará o resumo e o exibirá automaticamente.

Por enquanto, somente em inglês

No entanto, esse novo recurso só começou a ser implementado em inglês para usuários do WhatsApp nos Estados Unidos, embora a empresa planeje expandi-lo para outros idiomas e países "mais tarde", durante 2025.

