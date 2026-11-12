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CRISE NA NVIDIA Mulher de CEO da Nvidia poderia receber US$ 75 bi em eventual divórcio 'mais caro da história' Fortuna do empresário é estimada em US$ 151,2 bilhões, segundo a Forbes; casal está junto há cerca de 40 anos e, no entanto, não anunciou separação

A possibilidade de um divórcio entre Jensen Huang, presidente-executivo da Nvidia, e sua mulher, Lori Huang, ganhou repercussão após o empresário admitir um relacionamento extraconjugal com uma mulher identificada como Alice Huang, apontada por agências de inteligência americanas como suspeita de espionagem para a China. O executivo poderia ter de dividir parte do patrimônio com a esposa em uma eventual separação.

Segundo a Forbes, Jensen Huang tem patrimônio estimado em US$ 151,2 bilhões e ocupa a 11ª posição entre as pessoas mais ricas do mundo.

Embora o casal, que está junto há 40 anos, não tenha anunciado uma separação nem iniciado um processo de divórcio, as estimativas apontam que Lori poderia receber cerca de US$ 75,6 bilhões em uma divisão igualitária.

A possibilidade de Lori receber metade da fortuna do empresário foi levantada por veículos como o New York Post. O cálculo considera as regras patrimoniais da Califórnia, estado em que o casal vive e onde os bens e as dívidas adquiridos durante o casamento geralmente são divididos igualmente em caso de divórcio. Segundo o site Futurism, este poderia se tornar o acordo "mais caro da história".

A quantia, porém, é apenas uma estimativa. Não existe acordo de divisão patrimonial, sentença judicial ou processo de divórcio anunciado pelo casal. Também não se sabe se o casal firmou acordo pré ou pós-nupcial, o que poderia alterar o cálculo.

Pedido de desculpas

Depois de admitir a infidelidade, o executivo enviou uma mensagem na qual reconheceu o impacto de suas ações e pediu desculpas à mulher e aos filhos.

"Fui infiel à minha esposa. Minhas ações magoaram ela e nossos filhos. Não há desculpa para o que fiz. Lamento profundamente", escreveu Huang em um comunicado. "Espero que nossa família consiga se recuperar e que, com o tempo, eu consiga reconquistar a confiança dela".

Em outra mensagem, direcionada aos funcionários da Nvidia, o empresário também assumiu a responsabilidade pelo episódio.

"Decepcionei vocês e prejudiquei a vida que construímos juntos. Assumo toda a responsabilidade por meus atos e pela dor que causei, e aceito as críticas que isso acarreta", escreveu.

Quem é a mulher de Huang

Engenheira, Lori conheceu Jensen durante a faculdade. Seu nome de solteira é Lori Mills. Embora não ocupe um cargo executivo na Nvidia, ela tem participação relevante na estrutura patrimonial associada ao empresário.

O relatório anual da Nvidia de 2026 descreve a relação de Lori com a companhia principalmente em termos patrimoniais, fiduciários e filantrópicos. O documento cita a participação conjunta do casal em três fundos: Huang Trust, Huang 2012 Irrevocable Trust e Huang Irrevocable Remainder Trust.

"Na qualidade de cotitulares fiduciários do Huang Trust, do Huang 2012 Irrevocable Trust e do Huang Irrevocable Remainder Trust, tanto o Sr. Huang quanto sua esposa podem ser considerados beneficiários conjuntos dos ativos desses fundos fiduciários e exercer, de forma compartilhada, os direitos de voto e as atribuições de investimento sobre eles", afirma o relatório em trecho divulgado pela Bloomberg Línea.

A polêmica envolvendo Jensen Huang ganhou repercussão após a divulgação de informações sobre seu relacionamento com Alice Huang.

Segundo informações de inteligência americana divulgadas pelo The New York Times, a empresária teria sido recrutada pelo Ministério da Segurança do Estado da China e poderia ter utilizado a proximidade com o executivo para obter informações sobre a Nvidia.

A suspeita também levantou preocupações sobre possíveis interesses chineses na empresa, uma das principais fabricantes mundiais de chips utilizados em sistemas de inteligência artificial. A Nvidia anunciou uma investigação interna e conselheiros estudam o futuro do presidente-executivo na empresa.

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