herança Mulher de Steve Jobs explica por que filhos não herdaram fortuna de mais de R$ 50 bilhões Fundador da Apple morreu há 12 anos, vítima de um câncer no pâncreas; apenas duas pessoas ficaram com porção do patrimônio dele

Há 12 anos, complicações de um câncer no pâncreas tirava a vida de Steve Jobs. O "pai" de produtos que revolucionaram a relação da humanidade com a tecnologia, como o iPhone e o Macintosh, morreu aos 56 anos, num momento em que a Apple já era a empresa mais valiosa do mundo. Jobs deixou uma fortuna estimada, na época, em mais de US$ 10 bilhões (R$ 51 bilhões, na cotação atual). No entanto, nenhum de seus três filhos recebeu herança.

Em entrevista ao "New York Times", a mulher do bilionário, Laurene Powell Jobs, explicou porquê.

Jobs e Laurene ficaram casados por 20 anos e tiveram três filhos, Reed Paul, Eve e Erin Sienna. Após a morte do fundador da Apple, apenas duas pessoas receberam parte do patrimônio do falecido: a própria Laurene a Lisa Brennan.

Segundo o jornal espanhol "Marca", Brennan era filha de Jobs, fruto de um relacionamento anterior, mas a paternidade só foi reconhecida anos depois. Para "compensar" o atraso, a rejeição e a falta de apoio financeiro e afetivo durante o crescimento dela, Lisa acabou contemplada no testamento com uma porção "multimilionária" da herança.

Já Reed Paul, Eve e Erin Sienna ficaram sem herança em decorrência do tipo de educação que receberam. Os três são profissionais de sucesso em suas áreas de atuação e, por isso, não "precisaram" da herança, segundo o "Marca".

Laurene Jobs explicou que boa parte do dinheiro foi doado para causas beneficentes, por meio da fundação Waverley Street e da organização Emerson Collective. A fortuna atual de Lauren e família é estimada pela Forbes em US$ 12,8 bilhões (R$ 66 bilhões).

