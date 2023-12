A- A+

banco Mulher descobre mais de US$ 86 milhões no banco Cliente do maior banco da Malásia cita "comédia de erros" na rede social e diz que dinheiro pode não trazer felicidade, mas que banco "sabe como comprar frustração"

Hafidzah Abdullah, uma cliente do Maybank, maior banco da Malásia, levou um susto ao descobrir que o seu saldo bancário havia aumentado misteriosamente para mais de US$ 86 milhões. Ao consultar o extrato no fim do mês passado, ela quase caiu para trás ao ver que tinha um crédito de mais de 404 milhões de ringgit (o equivalente a US$ 86,3 milhões).

Num país onde a renda familiar média é de cerca de US$ 22 mil por ano, receber aquela quantia sem saber como nem por que deixaria qualquer um entusiasmado para pôr a mão no dinheiro. Mas havia um problema: Hafidzah via os zeros a mais na sua conta, mas não conseguia acessá-la.

Hafidzah, diretora e cofundadora de uma empresa de recursos humanos, recorreu ao LinkedIn para desabafar sua mistura de diversão e aborrecimento.

“Caro Maybank”, escreveu ela na rede social na última quarta-feira, 29 de novembro. “Agradeço por tornar minha experiência bancária memorável.”

E continuou explicando que as falhas nas contas haviam se tornado um problema recorrente para ela, “uma comédia de erros que ninguém acha engraçada” e que exigia visitas a uma agência do Malayan Banking ou longas esperas ao telefone para entrar em contato com o atendimento ao cliente.

“Dizem que o dinheiro não traz felicidade”, escreveu ela, “mas Maybank sabe como comprar frustração”.

Outras pessoas entraram na conversa.

“Eles tratam você como uma bola, chutam aqui e ali”, escreveu um. “Estou me perguntando o que há de errado com os bancos na Malásia”, escreveu outro.

Em meio a uma enxurrada de reclamações, piadas e votos de felicitações, o chefe do grupo de gestão da experiência do cliente do banco, Shaikh Munir Ahmad, ofereceu-se para ajudar. Num comentário na plataforma de mídia social, ele disse que conversou com Hafidzah e que ela agora poderia acessar sua conta.

Representantes do Maybank disseram nesta sexta-feira que o assunto havia sido resolvido. Com sede em Kuala Lumpur, o Maybank é o quarto maior banco do Sudeste Asiático em ativos.

