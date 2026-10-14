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tecnologia Mulher é multada em R$ 900 por criar imagem de urso com IA que gerou pânico na Rússia; entenda Publicação viralizou, mobilizou moradores e levou autoridades a procurar o animal que não existia

Uma mulher foi multada em 15 mil rublos, cerca de R$ 900, após criar com inteligência artificial uma imagem falsa de um urso andando por uma rua e provocar uma operação de busca pelo animal na Rússia.

Moradora do vilarejo de Magdagachi, na região de Amur, no extremo leste do país, ela afirmou que havia produzido a fotografia como uma brincadeira, segundo o site The Independent.

A mulher criou a imagem de um grande urso-pardo caminhando por uma rua local usando o ChatGPT e a enviou a uma amiga em setembro.

O conteúdo, porém, rapidamente deixou de ser uma piada privada e começou a circular em aplicativos de mensagens, provocando preocupação entre moradores.

A brincadeira rapidamente saiu do controle. A fotografia do urso se espalhou por aplicativos de mensagens, e a polícia começou a receber ligações alarmadas de moradores informou o serviço de imprensa dos tribunais de Amur.

Diante de diferentes relatos de pessoas que procuravam autoridades para procurar o urso, o chefe do distrito chegou a mobilizar agentes responsáveis pelo controle da fauna para buscar o suposto animal.

Depois de perceber a dimensão da situação, a própria mulher procurou a polícia e admitiu ter criado a imagem artificialmente.

Um tribunal determinou nesta semana que ela pagasse a multa de 15 mil rublos. O valor equivale a aproximadamente R$ 900.

Por que uma imagem falsa provocou tanto medo?

A reação das autoridades ocorreu em um contexto de preocupação real com ataques de ursos na Rússia.

Desde o início da primavera, quando os animais deixam a hibernação, pelo menos 26 pessoas morreram em ataques de ursos no país, segundo a agência de notícias RIA Novosti.

Especialistas apontam que o aumento da população de ursos e a redução das colheitas de alimentos como pinhões e frutas silvestres podem estar contribuindo para o crescimento dos encontros entre animais e seres humanos.

O governo russo informou no mês passado que preparava medidas emergenciais para controlar a população de ursos-pardos. Segundo os dados divulgados, o número de animais mais que dobrou nos últimos 30 anos e chegou a cerca de 308 mil.

Invernos mais curtos e amenos são apontados como um dos fatores que contribuíram para esse crescimento.

Veja a imagem gerada pela mulher abaixo:

Vedomosti reports that a woman in Russia's remote Amur region was fined 15,000 rubles ($180) after using ChatGPT to create a fake photograph of a bear wandering through her village. Intended as a prank on a friend, it spread through local chats, prompting frightened residents to call the police. Authorities even mobilised hunters to search for the non-existent animal. Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) October 14, 2026

Outra mulher foi multada pelo mesmo motivo

O caso de Amur não foi isolado. Em meados de setembro, outra mulher foi multada em 30 mil rublos, aproximadamente R$ 1.800, por publicar uma imagem falsa de um urso em uma vila na região de Transbaikal, também no leste da Rússia, segundo a agência jurídica RAPSI.

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