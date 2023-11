A- A+

RIO DE JANEIRO Mulher é suspeita de tentar, com bombons envenenados, matar dois homem a quem devia dinheiro Homens haviam emprestado R$ 3 mil à mulher

Uma mulher foi presa suspeita de matar dois homens com bombons envenenados. Tatiane de Souza Porto foi presa, na manhã desta sexta-feira (10), por tentativa de homicídio em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Ela é suspeita de tentar envenenar os dois homens para quem devia dinheiro.



Os crimes teriam acontecido em abril, próximo à Páscoa, quando, em seu restaurante, o "Deliciais da Tati", ela teria dado trufas envenenadas às vítimas.

O restaurante, localizado no bairro Fonseca, fica em frente a uma oficina mecânica, onde dois funcionários, frequentadores do local, haviam emprestado cerca de R$ 3 mil a Tatiane. Após cobrarem a dívida algumas vezes, ela teria feito as trufas e tentado matá-los.



O dono da oficina comeu duas delas, passou mal na hora e foi levado para um hospital, onde ficou 13 dias internado no CTI após uma parada cardiorrespiratória.







O outro funcionário comeu apenas uma e apresentou poucos sintomas, mas o filho dele, de 13 anos, também comeu duas, passou mal e ficou internado em um hospital.

Os funcionários, desconfiados de que se tratava de um crime, fizeram um registro de ocorrência na 78ª DP (Fonseca). Eles levaram algumas trufas para perícia, na qual se constatou a presença de veneno de rato no chocolate.

O mandado de prisão contra Tatiane foi expedido na terça-feira (7), quando a Polícia Civil pediu a prisão preventiva dela.

