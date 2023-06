A- A+

ESTADOS UNIDOS Mulheres americanas perdem US$ 61 tri com diferença salarial entre gêneros desde a década de 1960 Embora as mulheres tenham obtido ganhos em empregos com salários mais altos, elas ainda estão superrepresentadas em funções com remuneração mais baixa em geral

Sessenta anos após a assinatura da Equal Pay Act (Lei de Igualdade de Remuneração), as diferenças salariais de gênero e raça ainda persistem - e custaram às mulheres americanas US$ 61 trilhões desde 1967.

A conclusão é do novo relatório do Center for American Progress, que analisa a redução da diferença salarial entre os gêneros nos EUA desde que a lei foi sancionada, em 1963.

De acordo com o documento, houve algum progresso: as mulheres que trabalharam durante todo o ano e em tempo integral em 2021 ganharam US$ 0,84 para cada dólar recebido por profissionais correspondentes do sexo masculino, mais que os US$ 0,59 que ganhavam para cada dólar de um homem em 1963.

Se somar os dados de mulheres que trabalharam em período parcial ou com contratos temporários, a distância entre homens e mulheres é ainda maior: elas ganharam, em média, US$ 0,77 para cada dólar dos homens em 2021.

No entanto, o documento observa que a média dessas mulheres não deverá ganhar o mesmo que seus colegas homens até 2056, e levará ainda mais tempo para que a diferença seja reduzida para as mulheres negras.



Em 2021, as trabalhadoras latinas em tempo integral ganharam US$ 0,57 para cada dólar recebido por seus colegas homens brancos, enquanto as trabalhadoras negras em tempo integral ganharam US$ 0,67 em relação a esse dólar.

No total, a diferença resulta em uma perda de US$ 9.954 em salários por ano para as trabalhadoras em tempo integral, durante todo o ano. A diferença aumenta ainda mais quando se leva em conta os trabalhadores de meio período, chegando a US$ 11.782 por ano.

Os dados do Bureau of Labor Statistics mostram que as mulheres têm maior probabilidade de trabalhar em tempo parcial do que seus colegas homens.

"Isso é totalmente negativo para a segurança econômica das mulheres", disse Rose Khattar, diretora de análise econômica do Center for American Progress. "São salários perdidos que poderiam ter sido injetados na economia na forma de gastos do consumidor. São salários que as mulheres poderiam ter usado em termos de investimentos para aumentar sua riqueza”.

Uma análise da diferença salarial publicada pelo Pew Research Center em março constatou que os trabalhadores mais jovens têm uma diferença salarial menor do que seus colegas mais velhos, embora Khattar tenha advertido que essas diferenças aumentam com o tempo.

O relatório observou que, embora as mulheres tenham obtido ganhos em empregos com salários mais altos, elas ainda estão sobrerrepresentadas em funções com salários mais baixos em geral. As leis de transparência salarial em nível municipal e estadual têm o objetivo de ajudar a reduzir a diferença à medida que os trabalhadores procuram novos empregos.

A diferença salarial também está aumentando para as mulheres que nunca se casaram, segundo um relatório de março da Wells Fargo.

“Isso realmente afeta a maneira como as mulheres podem participar da economia, de forma mais ampla”, disse Khattar. “E também limita nossa atividade econômica como país.”

