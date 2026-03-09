A- A+

Mercado de trabalho Mulheres avançam na liderança, mas ainda enfrentam descompasso no mercado de trabalho Apesar de representarem maioria da população economicamente ativa, elas ocupam menos de 40% dos cargos de comando no país

O desejo de progredir na carreira profissional é um objetivo comum de qualquer trabalhador. Para as mulheres, entretanto, o caminho para alcançar esse objetivo tem sido historicamente mais longo. Aos poucos, o cenário vem mudando nos últimos anos. Atualmente, as mulheres ocupam 39% dos cargos de liderança no Brasil, um dado que revela um descompasso quando comparado à sua participação no mercado de trabalho.



Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais da metade da população economicamente ativa no país é composta por mulheres, mas esse número não se reflete nos postos de comando, já que está abaixo dos 40%. Com a evolução dos debates sobre igualdade de gênero e diversidade nos ambientes corporativos, e também sobre a importância disso para o desenvolvimento dos negócios, esse contexto vem sendo alterado.

Por outro lado, no Brasil, o instituto também apontou que a presença feminina aumentou em 8 dos 15 principais grupos de atividades econômicas nos últimos anos, observou a mentora de liderança e palestrante, Gabriela Didier.

“O motivo desse crescimento, na minha visão, deve-se ao fato de o mercado demandar, atualmente, lideranças mais humanas, com inteligência emocional, escuta ativa, comunicação e pensamento estratégico, áreas onde as mulheres frequentemente se destacam”, afirmou.

Gabriela Didier, mentora de liderança feminina. Foto: Arquivo pessoal/Divulgação

E, de fato, um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas atestou que organizações que cultivam uma cultura de confiança, empatia e escuta ativa podem reduzir a rotatividade de funcionários em até 25%, além de contribuir para o aumento da produtividade.

Na outra ponta, ainda existe uma certa resistência das empresas em posicionar essas mulheres em cargos de liderança e, por isso, elas acabam empreendendo por iniciativa própria. “Como o mercado corporativo tradicional ainda é relativamente rígido em relação às políticas internas, muitas mulheres estão buscando 'liderar por conta própria'. Elas já representam um terço dos empreendedores, sendo que 52% delas são as principais provedoras dos seus lares”, contou Gabriela.



Análise

A diferença na ocupação de cargos entre homens e mulheres no mercado de trabalho pode ser comparada a uma pirâmide invertida de oportunidades, segundo Gabriela. Isso porque, existe um equilíbrio maior nas funções de entrada, mas um esvaziamento progressivo da presença feminina nos postos de liderança.

“Enquanto na base e na entrada do mercado de trabalho, como estágios e cargos operacionais, temos um equilíbrio próximo de 50% para cada lado, à medida que subimos na hierarquia, a presença feminina vai se esvaindo”, revelou a mentora de liderança.

Gabriela lembra que o mercado para o público feminino opera como um “funil de exclusão”, mesmo que essas mulheres tenham níveis mais elevados de escolaridade, já que, estatisticamente, elas acumulam mais anos de estudo e maior número de pós-graduações, por exemplo.

Entre as causas apontadas estão fatores estruturais e culturais. Gabriela Didier destaca que o sistema corporativo ainda premia a disponibilidade extrema, modelo que muitas vezes desconsidera a dupla jornada enfrentada por grande parte do público feminino. “As mulheres ainda são as principais responsáveis pelos cuidados com a casa e com a família, o que impacta diretamente em suas trajetórias profissionais”, pontuou.

Para a mentora, enfrentar esse cenário exige mudanças estruturais nas organizações, revisão de critérios de promoção e políticas que considerem a realidade social das trabalhadoras, sob pena de a pirâmide continuar estreita no topo para as mulheres.

Como dica para as mulheres que desejam avançar na carreira, Gabriela Didier destaca que o primeiro passo é interno. Segundo ela, é fundamental fortalecer a autoestima e consolidar a autoconfiança como estratégia profissional.

“Primeiramente, as mulheres precisam elevar sua autoestima, compreendendo e vivendo o seu valor. Se entendessem a importância desse processo, dedicariam-se profundamente a esse desenvolvimento, que é essencial para criar diferencial competitivo e mitigar a chamada síndrome da impostora”, afirma.

A especialista cita ainda pesquisas de 2025 que indicam um comportamento recorrente no mercado de trabalho: mulheres tendem a se candidatar a vagas de liderança apenas quando acreditam atender a 100% dos requisitos, enquanto homens se inscrevem preenchendo cerca de 60%.

Embora reconheça que existe uma cultura organizacional que penaliza de forma mais severa os erros cometidos por mulheres, Gabriela pondera que a dinâmica também é reforçada por padrões internos de autocrítica excessiva e busca pela perfeição. “Essa necessidade de perfeição pode se transformar em autossabotagem. Desenvolver segurança e assumir riscos calculados faz parte do processo de crescimento”, orientou.

Estratégia

A participação das mulheres no mercado de trabalho e em cargos de liderança precisa ser tratado como pilar estratégico, sustentado por políticas afirmativas, práticas de gestão mais humanas e ambientes com segurança psicológica.

Na empresa Solar, por exemplo, a agenda de diversidade é acompanhada por alguns indicadores. Em 2025, as mulheres passaram a representar 26% do quadro total da empresa e 33% das posições de gerência, um percentual acima da média do setor industrial brasileiro. De acordo com a diretora de Recursos Humanos da Solar Coca-Cola, Emiliana Albanaz, 70% das vagas de liderança foram preenchidas por pessoas que já trabalhavam na organização, resultado de um trabalho estruturado de formação desde os primeiros níveis de gestão.

Para impulsionar a presença de mulheres na chefia, a empresa também mantém programas específicos de desenvolvimento, como a Universidade Corporativa Universo Solar e a parceria com a The Coca-Cola Company por meio do WeMentoring. Há ainda políticas de apoio à parentalidade, com licença-maternidade estendida e mais de 20 salas de amamentação nas unidades. “Alcançamos 100% de retorno das colaboradoras após a licença, o que demonstra que criar condições de permanência é tão importante quanto promover”, destacou a executiva.

Com 16 anos no Sistema Coca-Cola, Emiliana Albanaz assumiu o cargo de liderança em 2020, quando a empresa tinha apenas 11% de mulheres no quadro. O crescimento, segundo ela, foi fruto de decisões e liderança comprometida.



“Eu construí minha carreira em ambientes industriais, historicamente masculinos, que exigem resiliência e preparo técnico. Liderar equipes majoritariamente masculinas exigiu investimento constante em capacitação, escuta ativa e uso de dados para fortalecer a credibilidade”, relatou.

Para a executiva, o maior desafio ainda é estrutural, a exemplo da desigualdade na divisão das responsabilidades de cuidado. “O papel das empresas é decisivo. É preciso criar políticas de saúde, bem-estar e apoio emocional para que o talento feminino consiga permanecer e crescer de forma sustentável”, afirmou.

Para Gabriela Didier, sem mudanças estruturais nas organizações e na sociedade, a pirâmide continuará estreita no topo. “O avanço das mulheres na liderança não acontece por acaso. Ele é construído com preparo, coragem e ambientes que estejam dispostos a transformar oportunidade em permanência e poder de decisão”, concluiu.

