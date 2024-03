A- A+

Em um passado recente, o setor de energia era dominado, majoritariamente, por homens. Era raro ver mulheres ocupando cargos de liderança. Isso acontecia não pela falta de capacitação ou requisitos, mas sim pela escassez de oportunidades.

Porém, na atualidade, as mulheres vêm ocupando cada vez mais espaços no setor, principalmente no âmbito das energias renováveis. E hoje, 8 de Março, a Folha de Pernambuco traz histórias de mulheres que estão na linha de frente da indústria das fontes renováveis, setor tão importante para o desenvolvimento do País.

Adriana Martin

À frente do TechHub Hidrogênio Verde - plataforma de pesquisa, desenvolvimento e inovação com foco na produção do chamado combustível do futuro -, a diretora de Inovação e Transformação Digital do Complexo Industrial Portuário de Suape, Adriana Martin, vem atuando há um ano na implantação projeto que já é um exemplo para o País.

O TechHub é uma parceria entre o Porto de Suape e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e vai atuar na implementação de projetos inovadores nas áreas de produção, transporte, armazenamento e gestão de hidrogênio verde.

O espaço, localizado na área de Suape, será um ambiente voltado para novos modelos de negócio na transição energética.

“Teremos uma estrutura de 36 contêineres, onde empresas de diferentes setores vão para desenvolver tecnologias na área de hidrogênio verde, que faz parte da transição energética”, afirmou Adriana.

Adriana Martin tem mais de 25 anos de experiência em cargos de gestão no serviço público federal – incluindo o Ministério da Ciência e Tecnologia, Embrapa e Centro Tecnológico da Marinha -, e também na iniciada privada (BRF e Huntsman), Sebrae (Programa Agente Local de Inovação) e em universidades (Unicamp e UnB).

Também já atuou como vice-presidente na Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação, e foi diretora de Transferência de Tecnologia na Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural.

Fernanda Delgado

Diretora-executiva da Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde (ABIHV), Fernanda Delgado atua há mais de 20 anos em cargos de gestão de grandes empresas da área de energia. E, ao longo dos anos, foi desenvolvendo trabalhos voltados à área de fontes renováveis.

Delgado também é professora de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e docente do programa de pós-graduação da Escola de Comando e Estado Maior do Exército.

“Eu já trabalhava na área de petróleo há muitos anos. A minha formação é em Engenharia de Planejamento Energético e eu estava como diretora-geral do Instituto Brasileiro do Petróleo (IBP) onde eu assumi as pastas de sustentabilidade e transição energética”, disse. No IBP, a executiva trabalhou em várias discussões acerca das energias renováveis, como captura e sequestro de carbono, e hidrogênio verde.

“Aquilo foi sendo uma coisa muito natural, despertando um pouco mais o interesse em estudar a transição energética e as mudanças climáticas. Essa parte mais relacionada ao meio ambiente”, afirmou. De acordo com a diretora-executiva da ABIHV, o setor de energia renovável sempre foi muito grande e plural, porém não por razão ecológica ou de renovabilidade.

“O Brasil entrou nessa questão por uma necessidade lá no final dos anos 1960, início dos anos 1970, quando optou por uma matriz hidráulica e por entrar nos biocombustíveis para fugir do preço muito alto do petróleo naquela época. Então foi uma decisão político-econômica há muitos anos. Hoje, a gente colhe os frutos”, pontuou.

Fernanda ressaltou, ainda, que o preconceito contra as mulheres existe em todos os setores e cabe às mulheres não desistirem de manter a cabeça erguida e seguir em frente. “Eu acho que hoje há um movimento muito forte de mulheres que dão a mão a outras mulheres para esse crescimento, o que é muito importante”, acrescentou.

Renata Isfer

Mãe, procuradora federal de carreira e apaixonada pelo setor de energia. A vida encaminhou a presidente executiva da Associação Brasileira do Biogás (Abiogás), Renata Isfer, para o mundo das energias renováveis. Ela teve contato direto com a área ao ter uma oportunidade no Ministério de Minas e Energia.

Com 16 anos de experiência na Advocacia-Geral da União, Isfer atuou como chefe do departamento jurídico na pasta durante três anos. Porém, quando chegou no setor de energia, apaixonou-se. Ali, decidiu que queria trabalhar com o tema.

Entre 2019 e 2020, assumiu os cargos de secretária e secretária-adjunta de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. “Petróleo e Gás realmente não era a área renovável, mas onde surgiu a oportunidade de trabalhar pelo reconhecimento do eu fiz na negociação da cessão onerosa. Mas ali também consegui me aprofundar mais nessa parte dos biocombustíveis e veio o convite para vir para a Abiogás”, afirmou Isfer.

Absolutamente apaixonada. Assim, Isfer descreve a sua relação com o setor. “A vida nem sempre é como a gente planeja, mas no fim das contas, ela leva para onde a gente precisa ir”, enfatizou.

Fundadora da Interalli Gás e Energia, mestre em direito, políticas públicas e desenvolvimento econômico, com participação em curso de extensão na Harvard Kennedy School sobre liderança feminina, a presidente luta para que outras mulheres também ocupem espaços de liderança no setor de energia.

Ela é co-criadora do Projeto “Sim, elas existem” que tem como objetivo promover a equidade de gênero em cargos de liderança no setor e do EmpodereC - um programa de mentoria para jovens mulheres também da área.

“As mulheres têm uma tendência em se importar mais com o futuro do planeta, com causas sociais como um todo, do que os homens. A gente não olha só números. As mulheres são fortes pela empatia. E quando estamos olhando para o futuro, nos preocupamos com as mudanças climáticas”, disse.

Elbia Gannoum

Com uma vasta experiência na indústria de energia, a presidente executiva da Associação Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica), Elbia Gannoum, completa 24 anos de atuação em 2024. Ela ainda é vice-presidente do Conselho Global de Energia Eólica e conselheira do Conselhão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Gannoum é economista com doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina e está à frente da Abeeólica desde 2011. De início, ingressou na indústria geral de energia e ao longo da carreira, foi desenvolvendo a atuação especificamente nas renováveis e na transição energética. “Eu fiz apenas uma migração”, disse ela.

“Primeiro, eu me interessei pela indústria de energia, que é muito relevante para o País. Pela minha formação, eu já desenvolvi um interesse neste assunto. Comecei minha carreira na Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) em 2000 como reguladora, depois passei para o Ministério de Minas e Energia, fui para o Ministério da Fazenda, sempre trabalhando na área de energia, e depois voltei para o de Minas e Energia”, disse.

Após esse período, Elbia foi diretora da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) por cinco anos. Em 2011, depois de sair da CCEE, foi convidada pelos fundadores da Abeeólica.

“Foi ali que eu foquei mais na área de eólica, porque quando eu estava no governo eu participei dos primeiros planos de energia eólica do País, até porque eu trabalhava com a energia como um todo”, afirmou.

Elbia ressaltou que o Brasil não enfrenta tantas dificuldades na transição energética, quando comparado com os outros países, porque tem recursos abundantes para fazer a transição e está muito adiantado na sua matriz energética. Porém, alguns desafios ainda são enfrentados pela indústria, principalmente, associado ao próprio mercado.

“O mercado brasileiro oscila muito, é muito variável. Você não tem uma perspectiva de longo prazo de crescimento sustentável, talvez até por falta de uma política industrial, que é uma pauta de altíssima relevância que o presidente Lula abraçou desde a sua campanha eleitoral e que está trazendo essa pauta”, destacou.

