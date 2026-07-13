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Construção Mulheres na liderança e espaços de decisão pautam encontro da construção civil em Pernambuco Vice-presidente da CBIC debate liderança feminina e desenvolvimento profissional no encontro

A presença de mulheres em cargos de liderança vem crescendo em diferentes setores da economia, trazendo novas perspectivas para a gestão, a inovação e a tomada de decisões. Na construção civil, esse movimento também tem ganhado espaço, impulsionado pela qualificação profissional, pela diversidade de experiências e pela valorização de diferentes competências.

Com o objetivo de ampliar esse diálogo e compartilhar experiências inspiradoras, o Instituto Engenheiro Joaquim Correia (IEJC) realiza, nesta quarta-feira (15), o 4º Encontro do Projeto Gente que Cuida de Gente. O tema desta edição será "Liderança Feminina: do Labirinto às Mesas de Decisão". O encontro acontece às 9h, na sede do Instituto, localizada na Avenida Barbosa Lima, nº 149, sala 211, no Recife. A participação é gratuita, mediante inscrição prévia, com vagas limitadas.

A proposta é promover uma conversa sobre as diferentes trajetórias profissionais que conduzem à liderança, destacando aprendizados, desafios, oportunidades e estratégias para o desenvolvimento de carreiras. A programação reunirá duas profissionais com experiências consolidadas em suas áreas de atuação.

Entre as convidadas está Juliana Mendes, psicóloga e advogada, que abordará aspectos relacionados ao desenvolvimento humano, comportamento e liderança. Também participa a empresária Betinha Nascimento, vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e diretora de Assuntos Imobiliários, Obras Privadas e Instalações do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Pernambuco (Sinduscon-PE), reconhecida nacionalmente por sua trajetória na construção civil e por sua atuação no fortalecimento da gestão e da representatividade do setor.

O Projeto Gente que Cuida de Gente integra as ações do Instituto Engenheiro Joaquim Correia — IEJC voltadas ao desenvolvimento humano, ao fortalecimento da liderança e à promoção de debates sobre temas contemporâneos que impactam o ambiente profissional e a sociedade.

Nesta quarta edição, o encontro propõe uma reflexão sobre os diferentes caminhos para a formação de lideranças, incentivando a troca de experiências, o compartilhamento de boas práticas e a construção de ambientes profissionais cada vez mais colaborativos.

Serviço:

4º Encontro do Projeto Gente que Cuida de Gente

Tema: Liderança Feminina – do Labirinto às Mesas de Decisão

Data: Quarta-feira (15)

Horário: 9h

Local: Avenida Barbosa Lima, nº 149, Sala 211 – Bairro do Recife

Entrada: Gratuita, com vagas limitadas.

Inscrições: pelo Instagram @institutoejc ou pelo formulário

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