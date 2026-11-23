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Empreendedorismo Mulheres representam 45,1% das empresas com faturamento de até R$ 300 mil por ano, aponta estudo Levantamento da Serasa Experian mostra que participação feminina chega a 48,4% na indústria e 46,2% no comércio

As mulheres representam 45,1% das empresas brasileiras com faturamento anual de até R$ 300 mil. O percentual se aproxima da participação masculina, de 54,9%, nesse grupo de negócios. Os dados são de um levantamento da Serasa Experian, divulgado nesta segunda-feira (23), que analisou o empreendedorismo feminino no país.

O estudo faz parte da 8ª edição do Panorama PME e considera empresas ativas na Receita Federal, com faturamento estimado de até R$ 4,8 milhões por ano. A pesquisa também identificou diferenças na participação feminina de acordo com o porte dos negócios.

Entre as empresas com receita anual entre R$ 300 mil e R$ 4,8 milhões, as mulheres representam 34% dos sócios principais, enquanto os homens correspondem a 66%. Os números indicam uma presença feminina mais próxima da masculina entre os empreendimentos de menor faturamento.

A pesquisa também comparou a receita média dos negócios. Nas empresas que faturam até R$ 300 mil por ano, a média é de R$ 110,2 mil entre aquelas associadas a mulheres e R$ 114,2 mil entre as associadas a homens.

Já na faixa de faturamento entre R$ 300 mil e R$ 4,8 milhões, a receita média chega a R$ 854 mil nos negócios ligados a mulheres e R$ 912,4 mil naqueles associados a homens.

Segundo Cleber Genero, vice-presidente de pequenas e médias empresas da Serasa Experian, os resultados mostram que os faturamentos médios são próximos quando comparadas empresas dentro da mesma faixa de receita. Ele ressalta, porém, que o faturamento não é suficiente, isoladamente, para determinar a saúde financeira ou o potencial de crescimento de um empreendimento.

Participação feminina na indústria chega a 48,4%

A presença das mulheres também varia conforme o setor de atividade econômica. Na indústria, elas representam 48,4% das empresas analisadas, enquanto os homens correspondem a 51,6%. No comércio, a participação feminina é de 46,2%, contra 53,8% masculina.

Já no setor de serviços, que concentra o maior número de empresas da pesquisa, as mulheres representam 38,4% dos negócios, enquanto os homens correspondem a 61,6%.

O levantamento também avaliou o tempo de existência das empresas. Entre os negócios associados a mulheres, 30,2% têm até um ano de atividade. Entre aqueles ligados a homens, o percentual é de 29%.

Na faixa de um a sete anos de funcionamento, a participação é de 43,7% entre empresas associadas a mulheres e 41,3% entre as associadas a homens.

A diferença aumenta entre os empreendimentos mais antigos. Empresas com 15 anos ou mais representam 7,7% dos negócios ligados a mulheres, enquanto o percentual chega a 11,6% entre aqueles associados a homens.

Sobre o levantamento

A 8ª edição do Panorama PME reúne dados da Serasa Experian e informações de mercado sobre o perfil e os impactos econômicos sobre micro, pequenas e médias empresas brasileiras. O material também apresenta indicadores de atividade econômica, emprego, oferta, demanda, acesso ao crédito, inadimplência e insolvência.

A pesquisa sobre empreendedorismo feminino utilizou informações disponíveis sobre o sexo do sócio principal das empresas ativas na Receita Federal. Os dados de faturamento são estimativas produzidas pela Serasa Experian e não necessariamente correspondem aos valores declarados pelos negócios.

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