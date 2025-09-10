A- A+

NEGÓCIOS Multi será distribuidora exclusiva dos eletrodomésticos "premium" da americana Cuisinart no Brasil Parceria inclui processadores de alimentos, cafeteiras, grills, fornos, máquinas de waffle, batedeiras, liquidificadores, mixers, panelas, facas e acessórios da marca americana de produtos premium de cozinha

A fabricante de eletroeletrônicos Multilaser, agora chamada de Multi, firmou um acordo de exclusividade para a venda e distribuição de produtos da americana Cuisinart no Brasil.

A parceria inclui processadores de alimentos, cafeteiras, grills, fornos, máquinas de waffle, batedeiras, liquidificadores, mixers, panelas, facas e acessórios da marca americana de produtos premium de cozinha.

A Multi já tem parcerias com marcas como Chicco, de itens para bebês, e a fabricante de brinquedos Fisher Price. Em comunicado ao mercado nesta terça-feira, a empresa afirmou que o acordo proporciona uma "sinergia estratégica" para o mercado brasileiro, e aprofunda o portfólio de eletrodomésticos da marca ao passar a oferecer produtos que atendem diferentes perfis de consumidores e faixas de preço.

As vendas estão previstas para começar em outubro, nos sites das duas marcas e no varejo tradicional. Os conjuntos de utilidades domésticas, como facas e panelas, por exemplo, devem custar a partir de R$ 199. Já as máquinas de café expresso começam em R$ 4.000.

— Deixamos nossa linha de cozinha ainda mais completa, com produtos mais acessíveis de ótima qualidade, da Multi, e produtos inovadores numa categoria premium. Vamos ampliar a distribuição destes itens para o varejo de todo o Brasil, além de ter uma loja própria que o consumidor possa ter o relacionamento direto com a marca Cuisinart — disse ao GLOBO Rodrigo Berti, diretor de Produtos no Grupo Multilaser.





A comercialização e distribuição dos produtos da Cuisinart no Brasil eram de exclusividade da MCassab, holding dona da Spicy, rede de lojas especializada em marcas importadas de utilidades domésticas, como as americanas Ninja e OXO e a suíça Zyliss.

O acordo de agora deve ampliar a presença da Cuisinart no varejo brasileiro, graças à capilaridade da Multi, que atua não apenas com o e-commerce próprio, mas também numa ampla rede de canais, desde marketplace a lojas físicas de diferentes segmentos e portes. É o que analisa Jean Paul Rebetez, sócio-diretor da consultoria Gouvêa Consulting, empresa da Gouvêa Ecosystem.

Ele também observa que as diferenças de perfil entre as duas marcas impõem desafios para a Multi.— A Cuisinart é uma marca premium não apenas em preço, mas também no design, no acabamento. Ela abusa do inox, tem um DNA americano e está sempre bem colocada nas lojas lá fora. Já a Multi é mais voltada para o custo-benefício, se apresenta como uma lançadora de produtos, com preço muito agressivo — destaca. — Trabalhar uma linha premium pode ser uma novidade para o grupo, principalmente no pós-venda. O público é mais exigente e tem uma expectativa maior em relação à prestação de serviço.

Rebetez destaca ainda que uma distribuição mais ampla no varejo pode levar a alguma queda de preço nos produtos da Cuisinart, mas nada muito significativo:

— A distribuição pode aumentar a concorrência e, com isso, pressionar preços para baixo. Mas, no custo da mercadoria em si, não tem muita margem de manobra: é um produto naturalmente caro. Pode haver alguma redução com a pulverização, mas nada tão forte a ponto de tornar a Cuisinart acessível a um público muito amplo. Ela continuará mais cara que outras marcas.

A mudança na distribuição e comercialização da marca americana no Brasil acontece em um cenário favorável de mercado. A linha de portáteis é o segmento de eletrodomésticos que mais vende no Brasil, segundo dados da Eletros, a associação do setor.

No primeiro semestre, foram 38,6 milhões de produtos vendidos. A linha branca — geladeiras, fogões e lavadoras de roupa — totalizou 7,4 milhões no período, seguida pelas TVs, com 6,6 milhões de unidades vendidas.

Veja também