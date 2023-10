A- A+

Uma verdadeira multidão foi à inauguração da unidade do Mix Mateus de Casa Caiada, em Olinda, que abriu as portas às 8h desta quinta-feira (19). A unidade é uma das três primeiras inauguradas pelo Grupo Mateus, esta

manhã na Região Metropolitana do Recife (RMR).





A inauguração da loja de atacado e varejo em Casa Caiada teve as presenças da governadora Raquel Lyra e do prefeito de Olinda, Professor Lupércio, que circulou na unidade ao lado do presidente e fundador do grupo maranhense, Ilson Mateus.



Foto: Thalis Araújo/Editoria Cotidiano/Folha de Pernambuco



As outras duas unidades abertas hoje foram nos bairros de Peixinhos, também em Olinda, e em Areias, na Zona Oeste do Recife.



