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MULTIMODAL NORDESTE 2026 Multimodal Nordeste 2026 abre programação com crescimento de público e expectativa de novos negócios Primeiro dia da feira reuniu mais de 140 marcas expositoras e reforçou o potencial do setor logístico em Pernambuco

O primeiro dia da Multimodal Nordeste 2026 reuniu empresas, especialistas e profissionais do setor logístico no Recife Expo Center, no bairro de São José.

Em sua terceira edição, a feira abriu os trabalhos com expectativa de crescimento, ampliação de negócios e apresentação de novas tecnologias voltadas ao transporte, armazenagem, comércio exterior e logística integrada.

Segundo a organização, a edição deste ano reúne mais de 140 marcas expositoras, número cerca de 30% superior ao registrado em 2025.

A expectativa também é de aumento de aproximadamente 39% no público visitante ao longo dos três dias de programação.

Para o diretor da Multimodal Nordeste, Domênico Carneiro, o crescimento reflete o fortalecimento da feira no calendário nacional do setor.

“Ano a ano estamos experimentando cada vez mais esse crescimento da feira, graças à conexão entre expositores, visitantes, mídia e o poder público”, afirmou.

O diretor destacou ainda que a constante evolução do setor faz com que cada edição apresente novas soluções, tecnologias e oportunidades para empresas e profissionais.

“O setor de logística é muito dinâmico. Sempre surgem novidades tecnológicas, mudanças de mercado e atualizações na legislação”, pontuou.

Entre as empresas participantes, a avaliação do primeiro dia também foi positiva. A LogMaxxi participou pela primeira vez da feira com o objetivo de fortalecer sua marca, resultado da união entre três empresas do segmento.

Segundo José Augusto, representante da empresa, o retorno inicial superou as expectativas.

“Já tivemos vários contatos, tanto com clientes conhecidos quanto com novos parceiros. Acho que o objetivo está sendo alcançado”, avaliou.

Quem também ampliou a participação nesta edição foi a Titanium Logística. Após estrear na feira em 2025, a empresa dobrou o tamanho do estande e aposta na aproximação com clientes e parceiros para fortalecer sua atuação no mercado.

Para Vanessa Ribeiro, diretora da Titanium Logística, a movimentação registrada já no primeiro dia demonstra o potencial do evento.

“Nossa expectativa é receber clientes, parceiros, fechar novos negócios e fortalecer as relações que já existem”, destacou.

Ela afirmou ainda que o fluxo de visitantes foi tão intenso que a equipe sequer conseguiu conhecer os demais expositores durante a abertura da feira.

“Achei que conseguiria visitar alguns estandes, mas ainda não consegui sair daqui, e isso no primeiro dia”, comentou.

A programação da Multimodal Nordeste 2026 segue até esta quarta-feira (6), reunindo palestras, rodadas de negócios e exposição de soluções voltadas aos segmentos de logística, transporte, tecnologia e comércio exterior.

A expectativa dos organizadores é de manter o ritmo de visitação observado na abertura e consolidar esta como a maior edição da feira desde sua criação.

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