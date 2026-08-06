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MULTIMODAL NORDESTE 2026 Multimodal Nordeste cresce 35%, supera 12 mil visitantes e consolida Recife no mapa da logística Evento encerra terceira edição com mais de 180 marcas, recorde de público e debates sobre inteligência geopolítica, cabotagem, transição energética e gestão de clientes

A terceira edição da Feira Multimodal Nordeste terminou nesta quinta-feira (6) consolidando o evento como um dos principais encontros dos setores de logística, transporte, comércio e tecnologia da região.

Em três dias de programação, a feira registrou crescimento de 35% em relação ao ano passado, reuniu mais de 180 marcas expositoras e recebeu mais de 12 mil visitantes no Recife Expo Center.

O desempenho reforçou o ambiente de negócios da feira e levou a organização a confirmar uma nova ampliação para a edição de 2027.

No balanço do evento, a diretora da Multimodal Nordeste, Tatiana Menezes, classificou a edição como um “sucesso absoluto” e destacou a expansão da estrutura para atender ao crescimento da demanda.

“Tivemos 35% de crescimento em relação ao ano passado. Ampliamos, inclusive, para um pavilhão novo e, em 2027, ainda vamos expandir um pouquinho mais. Nosso compromisso foi conectar diversas marcas fornecedoras do setor de logística realizando essa feira em Pernambuco, e estamos finalizando com um sucesso total”, afirmou.

O diretor da Multimodal Nordeste, Rodrigo da Fonte, também ressaltou os resultados alcançados. “A próxima edição já está confirmada para ocorrer entre os dias 3 e 5 de agosto de 2027, no Recife”, destacou.

Setor integrado

A avaliação positiva também foi compartilhada pelos expositores. Empresas destacaram o fortalecimento do networking, a geração de novos negócios e a aproximação com clientes de diferentes estados. Para Iara Freire, diretora da CSK Log, a estreia da empresa superou as expectativas.

“Conseguimos excelentes contatos, conhecemos novos clientes e parceiros. A feira supriu, de fato, as nossas expectativas”.

Já Alceu Keller, diretor da NDD Log, afirmou que o crescimento da Multimodal Nordeste tem produzido resultados concretos para as empresas.

Segundo ele, uma negociação iniciada na edição anterior resultou em um cliente que retornou neste ano para reencontrar a equipe da companhia, evidenciando o potencial do evento para fortalecer relacionamentos e gerar oportunidades comerciais.

Palestras

Além da feira de negócios, o último dia do Conecta Multimodal, espaço de conteúdo correalizado pela Folha de Pernambuco e pelo Movimento Econômico, reuniu especialistas para discutir os impactos do cenário internacional sobre a logística, os desafios da descarbonização do transporte marítimo e a importância da experiência do cliente para a competitividade das empresas.

Abrindo a programação, o chief commercial officer da Scan Global Logistics para a América Latina, Igor Muniz, abordou os efeitos da geopolítica e da sazonalidade sobre os fretes internacionais entre a Ásia e o Brasil.

O executivo explicou que conflitos internacionais, oscilações da oferta e da demanda e restrições em rotas estratégicas vêm aumentando a volatilidade dos custos logísticos e exigindo planejamento mais criterioso por parte dos importadores.

“A ideia da palestra é munir os importadores de informações importantes na tomada de decisão no período mais adequado e que não onere tanto a operação de todos”, afirmou.

Na sequência, o diretor-executivo da Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem (Abac), Luiz Fernando Resano, discutiu os desafios da descarbonização do transporte marítimo e defendeu que o Brasil tem condições de transformar a agenda ambiental em vantagem competitiva.

O executivo explicou que as futuras regras da Organização Marítima Internacional (IMO) deverão impor custos adicionais às embarcações que permanecerem utilizando combustíveis fósseis, exigindo uma transição energética que preserve a competitividade da cabotagem frente ao transporte rodoviário.

“O competidor do navio internacional é outro navio. Já na cabotagem, o concorrente é o transporte rodoviário. Se o transporte aquaviário ficar mais caro, dependendo da carga, ela migra para a estrada. Ninguém quer pagar mais apenas porque o transporte é verde”, afirmou.

Encerrando a programação, o presidente da Associação Nordestina de Logística (Anelog), Fernando Trigueiro, falou sobre a gestão das expectativas e percepções dos clientes, defendendo que a qualidade dos serviços depende da capacidade das empresas de compreender as reais necessidades do consumidor.

“O papel principal de nossas empresas atualmente é verificar quais são as verdadeiras expectativas do cliente e como atender da melhor maneira. Hoje, infelizmente, as pessoas estão se esquecendo do cliente”, afirmou.

Durante a apresentação, Trigueiro destacou que falhas como promessas não cumpridas, atrasos, informações desencontradas e falta de preparo dos profissionais comprometem a percepção de qualidade do serviço.

Também chamou atenção para a importância da chamada tangibilidade, conceito relacionado às evidências físicas que influenciam a experiência do consumidor, como instalações, equipamentos, comunicação e apresentação das equipes. Segundo ele, mais do que processos internos, são os atributos efetivamente entregues ao cliente que determinam o valor percebido de uma empresa.

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