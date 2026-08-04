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MULTIMODAL NORDESTE 2026

Multimodal Nordeste reúne mais de 140 marcas e amplia espaço em 30% no Recife

Feira de logística, transporte e comércio exterior começou nesta terça-feira (4) e deve receber 39% mais visitantes do que na edição anterior

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Feira Multimodal NE 2026 realizada no Recife Expo Center Feira Multimodal NE 2026 realizada no Recife Expo Center  - Fotos: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

A Multimodal Nordeste 2026, feira que reúne empresas dos setores de logística, transporte, intralogística, tecnologia e comércio exterior, começou nesta terça-feita (4) e segue até quinta-feira (6), no Recife.

Com mais de 140 marcas expositoras, o evento se consolida como um dos principais encontros de negócios voltados à cadeia logística no Nordeste, reunindo empresários, especialistas e representantes de instituições públicas e privadas para discutir tendências, inovação e oportunidades para o setor.

Segundo o diretor da Multimodal Nordeste, Domênico Carneiro, a terceira edição registra uma expansão significativa em relação aos anos anteriores, tanto em espaço físico quanto na expectativa de público.

“São mais de 140 marcas e, este ano, aumentamos em 30% o tamanho da feira. Também esperamos um crescimento de 39% na visitação. Estamos apenas na terceira edição e, ano após ano, experimentamos esse crescimento graças à conexão entre expositores, visitantes, imprensa e o poder público, que tem apoiado bastante o evento”, afirmou.

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Domênico também destacou que a dinâmica do setor faz com que cada edição apresente novidades voltadas ao mercado.

“A logística é um setor muito dinâmico. Nunca uma edição será igual à outra. Sempre há novidades tecnológicas, mudanças no mercado e atualizações na legislação. A feira é uma oportunidade para que profissionais e empresas se mantenham atualizados sobre tudo o que está acontecendo no setor”, acrescentou.

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