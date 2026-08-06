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LOGÍSTICA Multimodal reforça ambiente de negócios e amplia networking Segundo dia do Conecta Multimodal, espaço dedicado aos debates dentro da feira, reuniu especialistas para discutir como tecnologia, dados e sustentabilidade vêm redesenhando o futuro da logística

O segundo dia do Conecta Multimodal 2026 colocou a inovação no centro dos debates sobre competitividade do setor. Realizado durante a Multimodal Nordeste, no Recife Expo Center, o espaço de conteúdo correalizado pela Folha de Pernambuco e pelo Movimento Econômico reuniu especialistas para discutir como tecnologia, dados e sustentabilidade vêm redesenhando o futuro da logística.

Além da agenda de debates, o momento também reforçou o ambiente de negócios da feira, que reúne empresas de logística, transporte, tecnologia e comércio exterior. Participando pela primeira vez da feira, a Einship, empresa cearense especializada em soluções para logística internacional, escolheu a Multimodal Nordeste como estratégia para ampliar sua atuação na região.

“Queremos expandir nossos negócios no Nordeste e a Multimodal está abrindo essas portas para nós. Bons negócios já estão acontecendo”, afirmou Luiz Policarpo, CEO da empresa. Já a NGO GR, que participa pelo terceiro ano consecutivo, considera que o evento se consolidou como uma oportunidade estratégica para estreitar o relacionamento com clientes e parceiros de todo o país.

“A NGO precisa estar aqui para dar suporte aos clientes, fazer relacionamento, e gerar novos negócios. É uma feira que reúne todo o setor de transporte e logística”, afirmou André Lauria, diretor comercial da empresa.

Palestras

Abrindo a programação, o especialista em Logística, Supply Chain e Operações da TOTVS, Juliano Maia, palestrou sobre “Inteligência Artificial além do hype: impactos e oportunidades da IA nas operações logísticas e na cadeia de supply”. O executivo abordou o papel transformador da IA na logística e nas cadeias de suprimentos, destacando que a tecnologia deve ser vista como uma ferramenta prática para impulsionar a eficiência operacional, e não apenas como uma tendência cercada de expectativas.

Para o especialista, a inteligência artificial não deve substituir os profissionais da logística, mas potencializar seu trabalho. "A gente não acredita em substituição. A gente acredita, sim, em apoiar muito as atividades logísticas, tornando o trabalho mais rápido, mais produtivo e mais eficiente", concluiu.

A programação também contou com a palestra “Dados no TRC: Como transformar números em decisões para motoristas e gestores”, ministrada por Thiago Bona, CEO da Gobrax, dedicada ao uso de dados para qualificar a gestão do transporte rodoviário de cargas e ampliar a capacidade de tomada de decisão de gestores e motoristas.

Encerrando o dia, o diretor de Sustentabilidade e Inovação do Complexo Industrial Portuário de Suape, Sóstenes Alcoforado, conduziu o painel “Suape: hub de combustíveis sustentáveis”. A palestra focou no trabalho desenvolvido por Suape para consolidar o complexo como um hub de combustíveis sustentáveis no Atlântico Sul. Segundo ele, essa estratégia vem sendo construída de forma conjunta e já começa a atrair investimentos para Pernambuco.

“Queremos trazer um pouco do trabalho que Suape está desenvolvendo no sentido de nos tornarmos um hub de combustíveis sustentáveis no Atlântico Sul. Esse é um trabalho que tem sido desenvolvido a muitas mãos há algum tempo. Nossa atração de investimentos tem seguido esse caminho e já temos empresas propondo produzir combustíveis sustentáveis e se instalando no porto”, afirmou.

O diretor explicou que Suape reúne características que favorecem esse movimento, como a tradição na produção, no transporte e no armazenamento de combustíveis, impulsionada pela presença da Refinaria Abreu e Lima e pela infraestrutura portuária instalada. Para ele, a mudança na matriz energética mundial reforça ainda mais esse potencial.

“É uma confluência de fatores. Temos uma vocação natural portuária para trabalhar com combustíveis, seja na produção, no transporte ou no armazenamento. Isso se soma à ideia de que o mundo mudou e precisa passar de uma fase de combustíveis de alto impacto de carbono para combustíveis que produzam menos carbono”, destacou.

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