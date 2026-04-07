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VENDAS Multiplan aumenta participação nas vendas do setor após revitalizar e ampliar shoppings Segundo a empresa, há uma mudança no comportamento dos consumidores e dos lojistas, que vêm priorizado os shoppings dominantes

A Multiplan tem ganhado participação nas vendas totais do setor de shoppings no Brasil. A companhia divulgou nesta terça-feira - durante reunião pública com investidores e analistas - que sua fatia de mercado evoluiu de 8,5% em 2019 para 12,9% em 2025.

"O ganho de market share é reflexo do fortalecimento do nosso portfólio, de uma gestão ativa do mix e da busca do consumidor por ativos de maior qualidade", afirmou o presidente da Multiplan, Eduardo Peres.

Segundo a empresa, há uma mudança no comportamento dos consumidores e dos lojistas, que vêm priorizado os shoppings dominantes. Esse movimento, chamado pelo jargão de 'flight to quality' (migração para ativos de maior qualidade), reflete a preferência por empreendimentos de maior porte, em localizações centrais e um mix diversificado de lojas e serviços.

O movimento se intensificou desde a eclosão da pandemia. De 2020 (ano em que o comércio foi fechado) a 2025 (plena normalidade das operações), as vendas do setor como um todo tiveram um crescimento nominal de 56% (passando de R$ 128,8 bilhões para R$ 200,9 bilhões). Por sua vez, as vendas dos lojistas da rede da Multiplan avançaram 151% (de R$ 10,3 bilhões para R$ 25,9 bilhões)

"A companhia se descolou. Ela cresceu em vendas mais fortemente, muito acima da média do setor", complementou o vice-presidente financeiro e de relações com investidores, Armando D'Almeida.

Durante a apresentação pública, a Multiplan reiterou a estratégia de priorizar a melhoria dos shoppings do grupo por meio de investimento na revitalização dos empreendimentos - troca de acabamento, paisagismo, climatização, mobiliário, sistemas de elétrica e hidráulica etc - e ampliação da sua área comercial. Nos últimos anos, foram aportados cerca de R$ 3,0 bilhões nessas iniciativas.

Esse investimento têm gerado um retorno concreto para a empresa, apontou o vice-Presidente de Operações da Multiplan, Marcelo Martins. Durante a apresentação, ele deu exemplo do retorno obtido com uma leva recente de revitalizações que abrangeu os shoppings New York City Center, Barra Shopping, Park Barigui, Diamond Mall e Pátio Savassi.

Juntos, eles receberam investimentos de R$ 248,6 milhões entre 2023 e 2025 para revitalizações diversas. Como resposta, o aluguel obtido nesses empreendimentos aumentou R$ 23,8 milhões (sem contar inflação) no último ano, o que representou um yield real do aluguel de 9,6%. "Além de termos espaço mais atrativos e modernos para os consumidores, tivemos crescimento de vendas e da receita de aluguel", destacou Martins.

Crescimento no longo prazo

Peres voltou a dizer que uma aceleração no volume de investimentos depende de maior clareza sobre os rumos do País após as eleições. Segundo ele, é preciso haver um equilíbrio nas contas públicas e redução dos juros básicos da economia.

"Precisamos entender se quem vai assumir vai ter responsabilidade com corte de despesas", disse Peres. Se não houver uma melhora do cenário, Peres citou que um eventual incremento na remuneração aos acionistas (payout) é uma opção que poderia ser considerada.

Na sua visão, quem acelerar os investimentos agora pode até mesmo ter dificuldades caso o Brasil atravesse um período de corte de despesas públicas, o que pode gerar eventuais impactos nos níveis de consumo.

O vice-presidente financeiro e de relações com investidores, Armando D'Almeida, defendeu a visão de que o Brasil ainda tem potencial para ganhar novos shoppings.

Ele citou que o País tem apenas 3,2 shoppings a cada um milhão de habitantes - essa média é apenas a décima entre os países da América Latina, ficando muito atrás do topo da lista, que tem Colômbia (5,1), México (7,6) e Porto Rico (20,6). "O Brasil ainda tem uma baixa penetração de shopping", declarou.

A empresa também abriu o potencial de crescimento do seu conjunto de empreendimentos imobiliários ao longo do tempo, envolvendo shoppings, escritórios e terrenos. Ao todo, há espaço para 157,3 mil m² de expansões; 864 mil m² de projetos multiuso; e 1,48 milhão de m² de área computável.

Próximos projetos

Neste momento, a Multiplan tem mais três shoppings com obras de expansão já sendo executadas e com as entregas das novas áreas programadas para 2026. São eles: BH Shopping (primeiro semestre), Barra Shopping e Park Shopping Brasília (ambos no segundo semestre). Juntos, eles terão mais 13 mil m², o equivalente a cerca de 70 novas lojas.

Além disso, a companhia estuda o lançamento dos projetos de expansão de mais três shoppings: São Caetano, Jundiaí e BH, totalizando mais 30 mil m².

Na parte de incorporação imobiliária, a Multiplan prepara o lançamento, em junho, do residencial Lake Baikal, condomínio com duas torres e um valor geral de vendas (VGV) de R$ 400 milhões. O residencial faz parte do bairro privativo chamado Golden Lake, em Porto Alegre.





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