A- A+

Caravana do Crédito Município de Tamandaré, no Litoral Sul do Estado, recebe Caravana do Crédito da AGE A ação, em parceria com a prefeitura da cidade, acontecerá das 9h às 16h, na Sala do Empreendedor

A Caravana do Crédito da Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE) será realizada, na próxima terça-feira (9), em Tamandaré, no Litoral Sul do Estado. A ação, em parceria com a prefeitura da cidade, acontecerá das 9h às 16h, na Sala do Empreendedor, situada na avenida José Bezerra Sobrinho, s/n, Centro (ao lado da Biblioteca Municipal).



A iniciativa tem como objetivo impulsionar os negócios de empreendedores atuantes em Pernambuco. A Caravana do Crédito vem ajudando a AGE a descentralizar os atendimentos aos empreendedores do Estado, tirando dúvidas sobre os tipos de financiamento disponíveis de forma rápida e desburocratizada.



Desde novembro do ano passado, a caravana vem percorrendo diversas cidades, oferecendo suporte financeiro para micro e pequenos empreendedores. O atendimento ao público é realizado, em sua maioria, nas Salas do Empreendedor, pela própria equipe da AGE.

Condições

Atualmente, a AGE tem algumas linhas de crédito que podem ser solicitadas pelos micro e pequenos empreendedores, além de empresas de maior porte. São elas: Bora Empreender, Bora Empreender Mulher, AGE Microcrédito e AGE Empresas.



O Bora Empreender reúne qualificação, formalização e crédito. Executada por meio da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (Sedepe), o programa tem participação da AGE, Junta Comercial e Sebrae-PE. O crédito é disponibilizado varia de R$ 3 mil a R$ 5 mil para cada Microempreendedor Individual (MEI). A adesão é simples e pode ser feita online pelo site da Sedepe.



Já no Bora Empreender Mulher, modalidade específica para a população feminina, e em parceria com a Secretaria da Mulher de Pernambuco, é possível ter acesso a linhas de crédito em duas categorias: de até R$ 4 mil, para as trabalhadoras informais, e de até R$ 8 mil, para quem já é formalizada (MEI). A inscrição inicial também é feita pelo site da Sedepe.



No AGE Microcrédito, a AGE disponibiliza um valor máximo de R$ 3 mil para pagamentos em até dez meses, sem carência. Já no AGE Empresas, o crédito pode ser de até R$ 21 mil para quem é Microempreendedor Individual (MEI) ou até R$ 500 mil para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP).

Neste caso, o prazo de pagamento é de 36 meses, com carência de seis meses já inclusos no prazo total. Esse valor pode chegar a R$ 3 milhões, para Empresas de Pequeno Porte e demais operações.

Veja também

MEDIDA PROVISÓRIA Fecomércio-PE divulga nota expressando preocupação com a MP 1.202/2023