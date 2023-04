A- A+

O bilionário americano Elon Musk disse nesta quarta-feira que a gestão do Twitter tem sido como uma "montanha-russa" e admitiu que houve "muitos erros", seis meses depois de ter comprado a rede social. Segundo ele, a maioria dos anunciantes que deixaram a plataforma após sua aquisição por US$ 44 bilhões retornaram, acrescentando que a empresa pode ter um fluxo de caixa positivo já neste trimestre.

Em uma entrevista incomum no Twitter Spaces com a BBC, quando mais de 3 milhões de usuários sintonizaram a conversa de quase duas horas, Musk disse que apenas 1.500 dos 8.000 funcionários anteriores permanecem, reafirmando que a empresa está operando em torno do ponto de equilíbrio.

O Twitter divulgou fluxo de caixa positivo em julho, em seu último relatório de ganhos antes da conclusão da tumultuada aquisição de Musk. A empresa tinha bilhões de dólares em dívidas desde a operação, portanto, restaurar a lucratividade poderia ser uma forma de validar os cortes drásticos de Musk em pessoal e instalações.

Mas ele também foi acusado acusado de não pagar várias despesas da empresa, de aluguéis de escritórios e pagamentos de indenizações aos honorários advocatícios de ex-executivos.

Musk disse que só concluiu a compra do Twitter no ano passado porque foi legalmente forçado a fazê-lo depois que o conselho de administração da empresa o processou para fechar o negócio. Mais tarde, ele acrescentou que provavelmente não venderia o Twitter, mesmo que lhe oferecessem o mesmo preço hoje.

A maioria dos anunciantes agora está de volta à plataforma, disse Musk, após um êxodo provocado por demissões em massa e falhas técnicas que levantaram preocupações sobre a potencial proliferação de discurso de ódio, notícias falsas e outros conteúdos censuráveis.

Quase todos voltaram ou disseram que voltariam", disse.

Isso seria uma grande mudança. Nas semanas após a aquisição, centenas de anunciantes pararam de gastar na plataforma, cautelosos com as próximas mudanças. De setembro a outubro do ano passado, os 10 maiores anunciantes do Twitter gastaram US$ 71 milhões em anúncios, segundo estimativas da Sensor Tower. Esse número caiu para apenas US$ 7,6 milhões, queda de 89%, de acordo com um relatório da empresa de pesquisa divulgado em 31 de março.

Sobre o futuro do Twitter, Musk disse que não prevê nenhuma rede social sobrevivendo sem verificação paga. Ele se referia às críticas ao Twitter de cobrar US$ 8 pelas marcas de seleção azuis que outrora conferiam legitimidade a organizações e figuras públicas. Na terça-feira, ele reiterou sua posição de que a barreira de pagamento era a única maneira viável de impedir que bots inundassem uma plataforma on-line.

