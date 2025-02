Musk anuncia novo chatbot de IA e diz que ferramenta será a "IA mais inteligente do mundo"

A- A+

A startup de inteligência artificial de Elon Musk, xAI, lançará seu chatbot Grok 3 nesta segunda-feira, com o bilionário descrevendo-o como a “IA mais inteligente da Terra”. O produto será disponibilizado com uma demonstração às 20h no horário do Pacífico, disse Musk em uma postagem no X.

Musk antecipou o lançamento planejado do chatbot Grok 3 durante uma videoconferência no World Government Summit, em Dubai, na quinta-feira, chamando-o de um modelo de IA que superaria todas as ferramentas concorrentes lançadas até agora.

O modelo foi treinado com dados sintéticos e é capaz de refletir sobre seus próprios erros, revisando os dados para alcançar consistência lógica, informou o homem mais rico do mundo.

O lançamento do Grok 3 acontece em um momento em que países correm para introduzir chatbots de IA mais sofisticados e baratos de produzir. A DeepSeek, startup chinesa que surpreendeu o mercado com um modelo comparável ao ChatGPT da OpenAI, está recrutando agressivamente especialistas, sinalizando sua crescente ambição.

Musk e Sam Altman — que cofundaram a OpenAI como uma organização sem fins lucrativos em 2015 — também estão envolvidos em uma longa disputa sobre os rumos da empresa.

Na sexta-feira, o conselho de administração da OpenAI rejeitou formalmente uma oferta de um grupo de investidores liderado por Musk para comprar a organização sem fins lucrativos que controla a empresa de inteligência artificial por US$ 97,4 bilhões. Em resposta, Altman publicou na plataforma X de Musk uma mensagem dizendo não à proposta: “Não, obrigado, mas compraremos o Twitter por US$ 9,74 bilhões, se desejar”.

Em entrevista à Bloomberg Television, Altman disse que 'Musk provavelmente só está tentando nos atrasar’, em referência à oferta de compra da OpenAI:

— Acho que ele provavelmente só está tentando nos atrasar. Ele obviamente é um concorrente. Eu gostaria que ele simplesmente competisse criando um produto melhor, mas acho que há muitas táticas, inúmeros processos judiciais, todo tipo de loucura... e agora isso.

