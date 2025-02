Musk anuncia projeto de rede de estradas subterrâneas em Dubai para Teslas

A- A+

Elon Musk disse nesta quinta-feira que vai fazer uma parceria com as autoridades de Dubai para criar uma rede de estradas subterrâneas — a "Dubai Loop" — na cidade congestionada dos Emirados.

A Boring Company de Musk construiu um sistema semelhante em Las Vegas, por onde, em carros Tesla — outro de seus produtos —, os passageiros transitam via túneis estreitos, de mão única, por uma taxa.

— Vai ser como um buraco de minhoca. Você simplesmente entra num buraco de minhoca de uma parte da cidade, bum, e você está em outra parte da cidade — destacou por videolink Musk, a pessoa mais rica do mundo, durante a Cúpula de Governos Mundiais em Dubai.

Nenhum detalhe do projeto foi anunciado. Atualmente, o Vegas Loop tem quatro paradas e custa US$ 10 (R$ 57) por um passeio de cinco minutos e oito quilômetros.





— Acho que (quando) as pessoas experimentarem, elas vão dizer: 'Isso é muito legal'. E é tão óbvio em retrospecto, mas até você realmente fazer, você não sabe — disse Musk.

Apesar de uma gigantesca rede rodoviária de seis faixas cruzando Dubai, engarrafamentos são comuns na cidade de rápido crescimento dos Emirados Árabes Unidos, com cerca de 3,6 milhões de habitantes.

De acordo com o ministro para Inteligência Artificial dos Emirados Árabes Unidos, Omar Al Olama, que anunciou o projeto conjunto com Musk, o Loop "cobrirá as áreas mais densamente povoadas de Dubai para que as pessoas possam ir de um ponto a outro" mais rapidamente.

O projeto não deve ser confundido com o Hyperloop, que prevê cápsulas flutuantes viajando em altas velocidades ao longo de um tubo selado a vácuo.

Após as etapas iniciais iniciadas em 2016 para construir um Hyperloop entre Dubai e a capital dos Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi, rica em petróleo, o projeto ainda não se tornou realidade.

Nomeado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para o recém-criado Departamento de Eficiência Governamental (Doge), Musk tem liderado iniciativas de corte do gastos do governo americano, congelando programas de ajuda e promovendo reduções de pessoal em agências federais.

