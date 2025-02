A- A+

TECNOLOGIA Musk apresenta Grok 3, a nova versão de seu chatbot de IA "assustadoramente inteligente" Lançamento ocorre no momento em que magnata assume vastos poderes no governo norte-americano para reestruturar agências, muitas delas que supervisionam suas próprias empresas

A empresa de inteligência artificial (IA) de Elon Musk apresentou nessa segunda-feira o Grok 3, a versão mais recente de seu chatbot, com a qual o bilionário espera competir diretamente com o ChatGPT e a chinesa DeepSeek.

Chamando-o de "assustadoramente inteligente", Musk destacou que o Grok 3 conta com 10 vezes mais recursos computacionais do que seu antecessor, lançado em agosto do ano passado.

O principal produto de sua empresa xAI utiliza mecanismos de autocorreção que evitam os erros – conhecidos como "alucinações" – que afetam alguns chatbots de IA e os levam a processar dados falsos ou enganosos como se fossem verdadeiros.





"Grok 3 tem capacidades de raciocínio muito poderosas. Nos testes que realizamos até agora, ele está superando tudo o que já foi lançado, pelo que sabemos, o que é um bom sinal", disse Musk, em uma videoconferência na semana passada, durante a Cúpula Mundial de Governos em Dubai.

Este chatbot atualizado entra em um mercado altamente competitivo, repleto de produtos de IA cada vez mais sofisticados e lucrativos.

A empresa chinesa DeepSeek surpreendeu o setor no mês passado com o lançamento de sua plataforma R1, de baixo custo e alta qualidade, representando um desafio direto às ambições dos Estados Unidos de liderar o desenvolvimento global dessa tecnologia.

O Grok 3 também competirá com o ChatGPT, o chatbot da OpenAI, o que colocará Musk novamente em confronto com Sam Altman, antigo colaborador e agora rival declarado.

O lançamento ocorre, ainda, no momento em que o homem mais rico do mundo está exercendo os vastos poderes concedidos a ele pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para reestruturar e desmantelar agências federais.

Esse corte de gastos sem precedentes levantou preocupações sobre possíveis conflitos de interesse, já que muitas dessas agências supervisionam elementos do extenso império empresarial de Musk, que inclui a rede social X, a Tesla e a SpaceX.

