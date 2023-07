A- A+

REDES SOCIAIS Musk apresenta novo logotipo do Twitter "X", criado por fãs, em mudança abrupta da rede social Mudança faz parte da visão do bilionário de transformar o serviço de 17 anos em um aplicativo mais abrangente

O bilionário Elon Musk, proprietário do Twitter, prometeu no sábado que mudaria o logotipo do Twitter e logo cumpriu: em apenas 24 horas, saiu de cena o famoso pássaro azul, que há muito tempo era a referência da rede social, e entrou no lugar um "X" estilizado. A mudança abrupta faz parte da visão do bilionário de transformar o serviço de 17 anos em um aplicativo mais abrangente.

No final do sábado, Musk convidou seus 149 milhões de seguidores a sugerir um logotipo X, depois escolheu um dos designs e fez dele a nova identidade de marca da empresa no domingo. O X agora é o logotipo da página inicial da plataforma social, a foto do perfil de Musk e até parte das animações de carregamento. Ele confirmou em respostas aos seguidores que pretende adotá-lo como um projeto provisório, que “provavelmente mudará depois, certamente será refinado”.

O logo foi posteriormente projetado nos escritórios do Twitter em São Francisco, nos EUA, e adotado como imagem de fundo pela CEO Linda Yaccarino em seu perfil na rede social. A executiva tuítou em apoio à mudança, com uma foto do X de vários andares.

Já Musk mudou suas informações de perfil e incluiu o “X.com”, um endereço da web que agora redireciona para as páginas de usuário correspondentes no twitter.com.



Pássaro azul é referência na web

O pássaro azul do Twitter é reconhecido muito além dos limites da plataforma social: sites e aplicativos fornecem há anos ferramentas de compartilhamento para tweetar diretamente, e o logotipo ficou marcado na história dos EUA em meio às declarações do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, sobre o serviço.

A mudança abrupta ocorre quando o Twitter enfrenta uma queda acentuada em dólares de publicidade e um novo rival no Threads, da Meta, um serviço que acumulou 100 milhões de usuários em cinco dias após o lançamento deste mês. A estreia do Threads foi recebida com escárnio por Musk, que o acusou de ser um serviço de imitação devido às suas semelhanças com o Twitter.

As intenções declaradas do bilionário para a plataforma flutuaram ao longo do tempo, tendo começado inicialmente como uma busca para eliminar bots no serviço e preservar a liberdade de expressão. Desde então, ele falou sobre o Twitter como um acelerador para a entrega do "X", sua visão para um "aplicativo de tudo" semelhante ao WeChat da Tencent.

Segundo Yaccarino, o X é concebido como um “mercado global de ideias, bens, serviços e oportunidades” alimentado por IA. Isso incluiria pagamentos e serviços bancários, além de áudio, vídeo e mensagens.

Veja também

oportunidade Com salários de até 8 mil, Câmara Municipal de Ipojuca divulga concurso com 17 vagas