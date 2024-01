A- A+

negócios Musk busca US$ 6 bi para concorrer com ChatGPT e acirra corrida pela inteligência artificial Empresário procura investidores para sua startup de IA a fim de rivalizar com a OpenAI, criadora do chatbot

Elon Musk está em negociações para captar até US$ 6 bilhões para sua empresa de inteligência artificial, xAI. O CEO da Tesla e do X, antigo Twitter, está buscando investidores globais, até mesmo em Hong Kong, para financiar seu desafio à OpenAI, startup criadora do ChatGPT apoiada pela Microsoft.

Nas últimas semanas, de acordo com reportagem no Financial Times, a startup de inteligência artificial do bilionário tem buscado investidores e indivíduos abastados ao redor do mundo, conforme relatado por várias fontes familiarizadas com o assunto. Segundo as fontes citada pelo FT, as conversas incluíram escritórios de gestão de patrimônio familiar em Hong Kong, território que está cada vez mais sob controle da China.

No entanto, diz o jornal, as fontes alertaram que as negociações estavam em andamento e que Musk ainda estava avaliando o interesse dos investidores por quantias tão significativas. Outra fonte afirmou que o CEO da Tesla também havia se dirigido a fundos soberanos no Oriente Médio, enquanto outros disseram que investidores no Japão e na Coreia do Sul foram abordados.

O Morgan Stanley - que em 2022 ajudou a financiar a aquisição do ex-Twitter por Musk - está coordenando a captação de recursos, disse uma das pessoas. Procurado pelo FT, o banco se recusou a comentar.

Musk não respondeu a um e-mail solicitando comentários.

O Financial Times ressalta que captar recursos em Hong Kong para uma empresa de inteligência artificial dos EUA pode se tornar um processo politicamente delicado, à medida que as tensões geopolíticas entre EUA e China aumentam.

Washington tem buscado impor controles de exportação destinados a dificultar que a China desenvolva tecnologias avançadas. No ano passado, o governo de Joe Biden proibiu alguns investimentos dos EUA em IA chinesa, inclusive em Hong Kong.

Entenda a polêmica: Bilionário Elon Musk quer abrir universidade no Texas; nome pode ser 'peitos'

A xAI de Musk lançou seu primeiro produto em dezembro, um chatbot chamado Grok, que está sendo treinado usando postagens de mídia social no X, permitindo que ele dê respostas mais atualizadas do que seus concorrentes.

A busca por captação de recursos reflete os enormes custos necessários para desenvolver a IA generativa. A OpenAI, criadora do ChatGPT sediada em São Francisco, arrecadou cerca de US$ 13 bilhões somente da Microsoft. Outras start-ups, como a Anthropic e a Cohere, também levantaram bilhões de dólares de empresas como Google, Amazon e dos principais grupos de capital de risco do Vale do Silício.

Veja também

Brasil Empresários da indústria da construção estão otimistas para 2024, diz sondagem da CNI