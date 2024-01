Musk comemora primeiro vídeo longo de youtuber no X, mais de um ano após comprar rede social

Pouco mais de um ano após o bilionário Elon Musk comprar o X (antigo Twitter) em outubro de 2022, finalmente o CEO da Tesla parece ter um grande motivo para celebrar o desempenho de sua rede social. É que um dos maiores criadores de conteúdo do YouTube publicou seu primeiro vídeo longo no X - uma vitória para Musk, que tenta atrair criadores e influenciadores para a plataforma.

O bilionário replicou um vídeo postado por Jimmy Donaldson - mais conhecido por seus mais de 230 milhões de inscritos no YouTube como MrBeast. Isso depois de anos de idas e vindas, durante os quais Musk trocou mensagens com o influenciador sobre o potencial de X.

MrBeast tem mais de 25 milhões de seguidores no X, ainda uma fração de sua presença no YouTube. Mas seu retorno também é expressivo na plataforma. Seu tuíte acumulou quase 30 milhões de visualizações na terça-feira (16).

$1 Car vs $100,000,000 Car!!!



I’m curious how much ad revenue a video on X would make so I’m reuploading this to test it. Will share ad rev next week pic.twitter.com/amSSmddFht