Musk critica aliança Apple-OpenAI e ameaça barrar iPhone em suas empresas

A- A+

O fundador da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, criticou, nesta segunda-feira (10), um acordo entre a Apple e a OpenAI e ressaltou que a ameaça à segurança de dados o fará proibir o uso do iPhone em suas empresas.

"A Apple não tem noção do que realmente vai acontecer assim que entregar teus dados à OpenAI. Estão te traindo", alertou Musk em uma postagem no X, rede que também é de sua propriedade.

O bilionário reagiu desta forma ao anúncio de um acordo entre a Apple e os criadores do ChatGPT, que resultou na apresentação do Apple Intelligence, um sistema para otimizar o uso dos dispositivos da empresa da maçã mediante inteligência artificial (IA) generativa.

A empresa de Cupertino (Califórnia) pôs no centro deste sistema sua assistente virtual Siri, que sofreu uma atualização radical.

Para alcançar este objetivo, a empresa se associou à OpenAI.

"Estamos felizes em colaborar com a Apple para integrar o ChatGPT [robô conversacional da OpenAI] em seus aparelhos mais à frente este ano. Acho que vão gostar", escreveu no X o diretor-geral da OpenAI, Sam Altman.

O Apple Intelligence será incorporado à nova versão do sistema operacional iOS 18, também apresentado nesta segunda no início da conferência anual de desenvolvedores tecnológicos WWDC da Apple, no Vale do Silício.

"Pensamos que o Apple Intelligence será indispensável nos produtos que já têm um papel essencial em nossas vidas", afirmou o diretor-geral da empresa da maçã, Tim Cook, durante uma apresentação online.

Veja também

EXPORTAÇÃO Abia: Exportação de alimentos industrializados cresce 34% entre janeiro e abril de 2024