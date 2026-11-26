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Estados Unidos Musk diz que dará duas ações da SpaceX "a cada criança dos EUA" Bilionário não forneceu mais detalhes sobre como o programa funcionaria

O bilionário do setor de tecnologia Elon Musk disse, na quarta-feira (25), que daria a cada criança nos Estados Unidos duas ações de sua empresa aeroespacial, a SpaceX, dobrando uma oferta que havia feito em outubro.

"Cada criança nos Estados Unidos receberá duas ações da SpaceX, uma da empresa e outra minha pessoalmente", afirmou Musk em uma publicação no X, a plataforma de rede social da qual ele também é proprietário.

Musk, a pessoa mais rica do mundo, explicou que a ação proveniente da SpaceX seria transferida no próximo mês, enquanto a ação que ele doará pessoalmente seria transferida em junho do ano que vem.

Ele não forneceu mais detalhes sobre como o programa funcionaria.

"Recomendo que guardem suas ações", disse Musk, afirmando que a SpaceX poderia "valer aproximadamente um milhão de vezes a economia global atual" caso "consiga tornar a vida multiplanetária e aproveitar ao menos uma milionésima parte da energia do Sol".

"Obviamente, são objetivos incrivelmente difíceis, mas existe um caminho para alcançá-los", acrescentou.

Em outubro, Musk prometeu que cada criança nos Estados Unidos receberia uma ação da SpaceX, acrescentando que essa seria "a primeira de muitas".

Segundo dados de 2024 do Departamento do Censo, há cerca de 73 milhões de pessoas com menos de 18 anos nos Estados Unidos.

O preço de fechamento de uma ação da SpaceX foi de 127,44 dólares (R$ 749,5) na quarta-feira, o que significa que o presente de Musk teria um valor total de 18,6 bilhões de dólares (R$ 109,4 bilhões).

A SpaceX estreou na Bolsa em junho, captando cerca de 85,7 bilhões de dólares (cerca de R$ 443,5 bilhões, na cotação da época).

O megafoguete Starship, da empresa de Musk, alcançou a órbita pela primeira vez em setembro, um marco para a espaçonave que é peça-chave em sua ambição de colonizar Marte.

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