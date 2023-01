Musk diz que fundo saudita queria "inequivocamente" fechar capital da Tesla

A- A+

Ao testemunhar nesta segunda-feira (23) em um julgamento por fraude, o bilionário Elon Musk afirmou que o fundo soberano da Arábia Saudita "inequivocamente" queria tornar a Tesla privada em 2018, um elemento central de sua defesa às alegações de que seus tuítes sobre o plano de privatização enganaram os acionistas.

Em uma ação coletiva, os acionistas argumentam que os tuítes eram mentiras que lhes custaram grandes perdas devido às oscilações violentas dos preços das ações durante um período de 10 dias antes de o plano ser abandonado.

Ele disse que o valor necessário para o fundo era “potencialmente” inferior a US$ 10 bilhões. Arquivos judiciais indicam que o próprio Musk possuía cerca de 19% da Tesla na época. O bilionário precisaria de mais de 50% para fechar o capital da empresa.

“O que foi absolutamente inequívoco é que eles apoiaram totalmente a privatização da Tesla”, disse Musk no tribunal federal de São Francisco. “Inequívoco, sem hesitação.” O governador do Fundo Público de Investimento da Arábia Saudita (PIF na sigla em inglês), Yasir Al-Rumayyan, consultou o príncipe herdeiro, disse Musk. “Eu interpretei isso como se fosse um negócio fechado.”



O julgamento exige que os jurados mergulhem no estado de espírito de Musk quando ele tuitou, em 7 de agosto de 2018, que tinha "financiamento garantido" para tornar a Tesla privada por US$ 420 por ação e acrescentou que "o apoio ao investidor está confirmado".

Nicholas Porritt, advogado dos investidores, questionou Musk sobre por que não havia nada por escrito dos sauditas e nenhum detalhe sobre a quantia específica que o fundo pagaria.

“Não é assim que eles fazem negócios”, disse Musk. “Se eles dizem que vão fazer algo, eles fazem. Um documento assinado não está aqui nem ali”.

Ao chegar ao tribunal, Musk disse ter tido uma noite ruim de sono e parecia cansado em sua segunda hora de depoimento, falando frases hesitantes enquanto Porritt aguçava suas perguntas para tentar mostrar que o plano de privatização era carente de elementos fundamentais.

Pelo menos uma vez o juiz avisou Musk de que ele não havia respondido à pergunta que lhe fizeram.

Também houve momentos de leveza, como quando Musk revelou que ele mesmo usa o termo “infame” para descrever os tuítes em questão.

"O preço de 420 não era uma piada"

Em outro momento, Porritt perguntou a Musk se a referência no tuíte a US$ 420 por ação era realmente uma piada sobre a cultura da maconha que ele achava que divertiria sua namorada na época.

“Existe algum karma em torno de 420” e há uma “questão se isso é um karma bom ou ruim neste momento”, disse Musk, provocando risos no tribunal.

No entanto, disse que o valor foi escolhido porque refletia um prêmio de cerca de 20% sobre o preço das ações da Tesla.

“Não sei se ela achou engraçado ou não, mas o preço de 420 não era uma piada”, testemunhou, referindo-se à então namorada.

Na semana passada, os advogados de Musk disseram ao júri que, embora seus tuítes fossem apressados e contivessem erros técnicos, eles transmitiram com precisão que ele estava sendo sincero sobre tornar a Tesla privada.

Hoje, Musk afirmou que sua linguagem real no tuíte - "Considerando tornar a Tesla privada" - não era o mesmo que dizer "o negócio será fechado".

Em seu depoimento na sexta-feira, o bilionário fez uma avaliação modesta de sua influência na rede de mídia social que agora possui: “Só porque eu tuíto sobre algo não significa que as pessoas acreditem ou ajam de acordo”. O depoimento mostrou Musk minimizando seu papel no aumento do preço das ações da montadora de carros elétricos depois do post.

O julgamento ocorre em um período turbulento para o bilionário. Desde que comprou o Twitter por US$ 44 bilhões em outubro do ano passado, Musk tem lutado para recuperar a plataforma. Já sua empresa de foguetes, a SpaceX, se prepara para realizar o primeiro lançamento orbital de um foguete que fará viagens ao redor da Lua.

Enquanto isso, a Tesla busca tentativas de alavancar as vendas em meio à demanda fraca. A empresa reduziu os preços em toda a sua linha de veículos, com alguns dos cortes chegando a 20% nos EUA.

Desde seu pico em novembro de 2021, as ações da empresa caíram cerca de 70%. Nesse período, a fortuna de Musk caiu mais de US$ 200 bilhões, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index.

O julgamento está programado para durar três semanas.

