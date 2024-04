Musk diz que modelos de IA serão "mais inteligentes que qualquer humano" até o fim do ano que vem

A- A+

O bilionário Elon Musk, CEO da Tesla, da SpaceX e da rede social X, previu o desenvolvimento de modelos de inteligência artificial mais inteligentes do que qualquer ser humano, provavelmente até o fim de 2025, ou até 2026, desde que o fornecimento de eletricidade e hardware possa satisfazer as demandas da tecnologia cada vez mais poderosa.

"Meu palpite é que teremos uma IA mais inteligente do que qualquer ser humano provavelmente no fim do próximo ano" disse o empresário em uma ampla entrevista no X , ex-Twitter, com Nicolai Tangen, executivo-chefe do fundo norueguês Norges Bank Investment Management, prevendo ainda que, nos próximos cinco anos, a capacidade da IA provavelmente excederá a de todos os seres humanos.

Musk tem se mostrado bastante otimista quanto ao desenvolvimento da chamada inteligência artificial geral (IAG), ferramentas de IA tão poderosas que podem superar os indivíduos mais capazes em qualquer domínio. Mas a previsão feita na segunda-feira está à frente dos cronogramas que ele e outros previram anteriormente. No ano passado, o empresário previu que a AGI "completa" seria alcançada até 2029.

O bilionário, que também foi cofundador da OpenAI, disse que a falta de chips avançados estava prejudicando o treinamento da versão 2 do Grok, o chatbot de Ia de sua startup xAi, que , segundo ele, ''deve ser melhor do que o GPT-4". Musk acredita que o treinamento deve estar concluído em maio e será seguido por um novo modelo de magnitude mais poderosa.

Musk ressaltou que o treinamento do modelo Grok 2 exigiu cerca de 20.000 GPUs H100 da Nvidia e acrescentou que o modelo Grok 3 e os posteriores exigirão 100.000 chips H100 da Nvidia.

Mas reforçou que, embora a escassez de chips tenha sido uma grande restrição para o desenvolvimento da IA até o momento, o fornecimento de eletricidade será crucial nos próximos um ou dois anos.

Musk fundou a xAI no ano passado para desafiar a OpenAI, que ele processou por ter abandonado sua missão original de desenvolver IA para o benefício da humanidade e não para fins lucrativos. A OpenAI nega as alegações.

